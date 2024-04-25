Пам'ятаймо минуле, вибираючи майбутнє
«Якщо знову програємо, то нас чекає не ЄС, правова держава із сильною ринковою економікою та місце серед розвинутих країн, а статус російської колонії»
Рівно 104 роки тому україно-польські війська, долаючи спротив російсько-більшовицьких військ, розпочали успішний наступ на Київ.
За два тижні об'єднана україно-польська армія, яка нараховувала десь 40 тис. вояків, визволили правобережну Україну і вступила до Києва
Незважаючи на цю перемогу українці не змогли втримати перемогу.
Ключова причина – мала чисельність української армії.
Петлюра не зміг провести обіцяну полякам мобілізацію у понад 100 тис. військових, що дозволило б протистояти росіянам.
Що логічно – за Україну мають воювати українці, а не поляки.
Українці не пішли воювати за Україну використовуючи багато аргументів:
- «неначасі», бо посівна;
- внутрішні чвари та образи (він гетьманець, а цей анархіст тощо);
- втома від війни;
- бажання пересидіти (хай діти Петлюри, Скоропадського та Винниченка воюють);
- не бажання воювати далі свого району. (У нас є Холодноярська чи Медвидинська республіка, а все що далі нас не цікавить).
Поляки на це подивились і – відступили захищати Польщу. А потім розпочали переговори з росіянами, які закінчились підписанням сепаратного миру.
Внаслідок польсько-російського Ризького миру Україна втратила Державність, а її територію поділили. Але кожна зрада має свою ціну.
Менше чим за два десятиліття російські війська окупують майже на півстоліття Польщу.
І хоч це трохи інша історія, варто пам’ятати, що за свою країну треба воювати.
Ставати до лав та брати у руки зброю.
Бо ніхто крім нас її не захистить.
Бо якщо знову програємо, то нас чекає не ЄС, правова держава із сильною ринковою економікою та місце серед розвинутих країн, а статус російської колонії.
З повторення сторічної історії – з міграціями, поділом країни, голодоморами та репресіями…
Яке майбутнє оберемо – вибирати нам.
Точніше кожному з нас.
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