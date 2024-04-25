Головна Думки вголос Віктор Таран
search button user button menu button
Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Пам'ятаймо минуле, вибираючи майбутнє

glavcom.ua
Зліва направо: командувач 2-ї польської армії генерал Антоній Лістовський, головний отаман військ і флоту Армії УНР Симон Петлюра та полковники українського війська Володимир Сальський і Марко Безручко під час війни із більшовицькою Росією. Бердичів, 1920
фото: audiovis.nac.gov.pl

«Якщо знову програємо, то нас чекає не ЄС, правова держава із сильною ринковою економікою та місце серед розвинутих країн, а статус російської колонії»

Рівно 104 роки тому україно-польські війська, долаючи спротив російсько-більшовицьких військ, розпочали успішний наступ на Київ.

За два тижні об'єднана україно-польська армія, яка нараховувала десь 40 тис. вояків, визволили правобережну Україну і вступила до Києва

Незважаючи на цю перемогу українці не змогли втримати перемогу.

Ключова причина – мала чисельність української армії.

Петлюра не зміг провести обіцяну полякам мобілізацію у понад 100 тис. військових, що дозволило б протистояти росіянам.

Що логічно – за Україну мають воювати українці, а не поляки.

Українці не пішли воювати за Україну використовуючи багато аргументів:

  • «неначасі», бо посівна;
  • внутрішні чвари та образи (він гетьманець, а цей анархіст тощо);
  • втома від війни;
  • бажання пересидіти (хай діти Петлюри, Скоропадського та Винниченка воюють);
  • не бажання воювати далі свого району. (У нас є Холодноярська чи Медвидинська республіка, а все що далі нас не цікавить).

Поляки на це подивились і – відступили захищати Польщу. А потім розпочали переговори з росіянами, які закінчились підписанням сепаратного миру.

Внаслідок польсько-російського Ризького миру Україна втратила Державність, а її територію поділили. Але кожна зрада має свою ціну.

Менше чим за два десятиліття російські війська окупують майже на півстоліття Польщу.

І хоч це трохи інша історія, варто пам’ятати, що за свою країну треба воювати.

Ставати до лав та брати у руки зброю.

Бо ніхто крім нас її не захистить.

Бо якщо знову програємо, то нас чекає не ЄС, правова держава із сильною ринковою економікою та місце серед розвинутих країн, а статус російської колонії.

З повторення сторічної історії – з міграціями, поділом країни, голодоморами та репресіями…

Яке майбутнє оберемо – вибирати нам.

Точніше кожному з нас.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори армія війна українці росія історія Польща Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка
Пів сотні бойових зіткнень. Генштаб повідомив, як пройшов день на фронті
26 березня, 20:22
Сергій Наришкін здійснив триденний візит до Північної Кореї
Очільник зовнішньої розвідки Росії відвідав КНДР
28 березня, 06:16
Слідчий комітет повідомив, що чоловіки, які скоїли теракт, пов'язані з українськими націоналістами
Теракт у «Крокусі»: Росія офіційно звинуватила Україну
31 березня, 20:14
Столтенберг повідомив, що створення фонду на 100 млрд євро для України буде погоджено до липня
Столтенберг розповів, коли з’явиться фонд підтримки України на €100 млрд
8 квiтня, 18:35
Росіяни загубили авіабомбу над окупованим Єнакієвим (відео)
Росіяни загубили авіабомбу над окупованим Єнакієвим (відео)
9 квiтня, 13:33
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда, Водяне та Урожайне
Окупанти значно посилили наступ на одному з напрямків – Генштаб
15 квiтня, 19:31
Допомога Україні від США та заборона видачі чоловікам нових паспортів. Головне за 24 квітня
Допомога Україні від США та заборона видачі чоловікам нових паспортів. Головне за 24 квітня
Вчора, 21:00
Негайне збільшення поставок боєприпасів може виявитися критично важливим для українських сил
Росія влітку може піти в наступ на чотирьох напрямках – FT
13 квiтня, 16:33
Рассел Бентлі
У Донецьку загинув американець, який із 2014 року воював на боці РФ
21 квiтня, 11:24

Віктор Таран

Пам'ятаймо минуле, вибираючи майбутнє
Пам'ятаймо минуле, вибираючи майбутнє
Що спільного між Булгаковим і Хвильовим, або Чому гасло «Геть від Москви» знову актуально
Що спільного між Булгаковим і Хвильовим, або Чому гасло «Геть від Москви» знову актуально
«Ще не вмерла Україна». Історія нашого гімну
«Ще не вмерла Україна». Історія нашого гімну
Як зробити мобілізацію максимально ефективною
Як зробити мобілізацію максимально ефективною
План «А» майже завершився. У нас дуже мало часу для плану «Б»
План «А» майже завершився. У нас дуже мало часу для плану «Б»
Уроки історії. Згадайте російський терор сторічної давнини
Уроки історії. Згадайте російський терор сторічної давнини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Масштабні звільнення на підприємствах у Польщі: експерти пояснили, чого чекати
54K
Театр Лесі Українки відмовляється від вистав режисера, який перейшов на бік Путіна
45K
Найсильніша за 70 років повінь у Росії: генпрокуратура РФ знайшла винних
45K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
18K
Народний артист розповів, яку пенсію отримують легендарні українські співаки
16K
Революції гвоздик – 50. Як зникла остання імперія Європи

Новини

Вето РФ на резолюцію про ядерну зброю в космосі, подробиці передачі Україні Atacms: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Місцями дощ і туман: прогноз погоди на 25 квітня
Сьогодні, 05:30
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:14
Через послаблення європейських санкцій Росія отримує мільярди на війну – глава «Укрметалургпром»
Вчора, 14:54
«Сталевий фронт» побудував понад 80 км фортифікацій на Донеччині і Запоріжжі
Вчора, 14:44
Атака на Харків, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:52

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua