Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дуда зустрівся з Байденом у Варшаві (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дуда зустрівся з Байденом у Варшаві (відео)
скрін з відео

О 16:30 американський лідер виступить зі зверненням до народу України та Росії

Президент США Джо Байден вже прибув на зустріч із президентом польщі Анджеєм Дудою у Варшаві. 

Очікується, що Байден виступить із промовою в Королівському замку.

Також о 16:30 американський лідер виступить зі зверненням до народу України та Росії. 

Нагадаємо, європейське турне Джо Байдена триває. Наступного дня після історичного візиту до Києва – президент США вже у Польщі. Прибув потягом з української столиці до Перемишля. Далі автомобілем вирушив до Жешува, а звідти президентський літак доставив його до Варшави.

Додамо, що у Кремлі вже відреагували на несподіваний візит Байдена до України.

Читайте також:

Теги: Джозеф Байден Анджей Дуда Польща США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Байден перебуває з робочим візитом у Польщі
Байден виступить із зверненням до народу України та РФ
Сьогодні, 14:41
Україна сам на сам не залишиться і може розраховувати на подальший розширений характер допомоги Заходу і насамперед США
Візит Байдена – гарантії безпеки Україні й чіткий сигнал Путіну напередодні 24 лютого
Сьогодні, 13:47
Байден відвідав Україну: Кремль відреагував
Байден відвідав Україну: Кремль відреагував
Сьогодні, 11:15

Політика

Вашингтон збільшує підтримку України: МЗС Росії викликало посла США на розмову
Вашингтон збільшує підтримку України: МЗС Росії викликало посла США на розмову
Дуда зустрівся з Байденом у Варшаві (відео)
Дуда зустрівся з Байденом у Варшаві (відео)
Байден виступить із зверненням до народу України та РФ
Байден виступить із зверненням до народу України та РФ
Україна отримає від Ізраїлю важливе озброєння: деталі
Україна отримає від Ізраїлю важливе озброєння: деталі
Білорусь затвердила смертну кару за «держзраду»
Білорусь затвердила смертну кару за «держзраду»
Арестович пояснив, чому Путін наблизився до політичної могили
Арестович пояснив, чому Путін наблизився до політичної могили

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
«Продуктами забезпечують батьки». Кандидат на посаду директора НАБУ Буртовий розповів про доходи родини
21K
Банкова повідомила, до чого готуватися українцям на річницю вторгнення
17K
Як Байден добирався до Києва: в «Укрзалізниці» розповіли подробиці (фото)
15K
Війна РФ проти України: Китай здивував черговою заявою
13K
Китай визначився: Путін має віддати Україні всі території та лишитися непокараним
12K
У Волинській області з рейок зійшов пасажирський поїзд Київ-Варшава

Новини

У столичному метро стався збій в роботі
Сьогодні, 09:03
Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
Вчора, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту