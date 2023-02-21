Дуда зустрівся з Байденом у Варшаві (відео)

О 16:30 американський лідер виступить зі зверненням до народу України та Росії

Президент США Джо Байден вже прибув на зустріч із президентом польщі Анджеєм Дудою у Варшаві.

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Очікується, що Байден виступить із промовою в Королівському замку.

Також о 16:30 американський лідер виступить зі зверненням до народу України та Росії.

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Нагадаємо, європейське турне Джо Байдена триває. Наступного дня після історичного візиту до Києва – президент США вже у Польщі. Прибув потягом з української столиці до Перемишля. Далі автомобілем вирушив до Жешува, а звідти президентський літак доставив його до Варшави.

Додамо, що у Кремлі вже відреагували на несподіваний візит Байдена до України.