Дуда зустрівся з Байденом у Варшаві (відео)
О 16:30 американський лідер виступить зі зверненням до народу України та Росії
Президент США Джо Байден вже прибув на зустріч із президентом польщі Анджеєм Дудою у Варшаві.
Очікується, що Байден виступить із промовою в Королівському замку.
Також о 16:30 американський лідер виступить зі зверненням до народу України та Росії.
Нагадаємо, європейське турне Джо Байдена триває. Наступного дня після історичного візиту до Києва – президент США вже у Польщі. Прибув потягом з української столиці до Перемишля. Далі автомобілем вирушив до Жешува, а звідти президентський літак доставив його до Варшави.
Додамо, що у Кремлі вже відреагували на несподіваний візит Байдена до України.
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