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Байден виступить із зверненням до народу України та РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Байден виступить із зверненням до народу України та РФ
Байден перебуває з робочим візитом у Польщі
фото з відкритих джерел

Анонсований час виступу 16:30

Сьогодні, 21 лютого, у ході свого візиту до Польщі президент США Джо Байден виступить зі зверненням до народу України та Росії. Виступ має відбутися о 16:30. 

«Ви почуєте в промові президента повідомлення, які, безумовно, знайдуть відгук у американського народу, безумовно, знайдуть відгук у наших союзників і партнерів, без сумніву, знайдуть відгук у польського народу, який так багато зробив і продовжує робити. І я – я підозрюю, що ви – ви почуєте, як він звертається до пана Путіна, а також до російського народу», – анонсував спікер Радбезу США Джон Кірбі.

Нагадаємо, вчора, 20 лютого, в Києві Байден оголосив про додаткову оборонну допомогу для України на півмільярда доларів.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден після відвідин Києва прибув із візитом до польського Перемишля. Після цього він відправиться літаком до Варшави й там зустрінеться з польським лідером Анджеєм Дудою.

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Теги: президент росія війна Україна Джозеф Байден

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