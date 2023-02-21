Байден виступить із зверненням до народу України та РФ

Анонсований час виступу 16:30

Сьогодні, 21 лютого, у ході свого візиту до Польщі президент США Джо Байден виступить зі зверненням до народу України та Росії. Виступ має відбутися о 16:30.

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«Ви почуєте в промові президента повідомлення, які, безумовно, знайдуть відгук у американського народу, безумовно, знайдуть відгук у наших союзників і партнерів, без сумніву, знайдуть відгук у польського народу, який так багато зробив і продовжує робити. І я – я підозрюю, що ви – ви почуєте, як він звертається до пана Путіна, а також до російського народу», – анонсував спікер Радбезу США Джон Кірбі.

Нагадаємо, вчора, 20 лютого, в Києві Байден оголосив про додаткову оборонну допомогу для України на півмільярда доларів.

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Як повідомлялося, президент США Джо Байден після відвідин Києва прибув із візитом до польського Перемишля. Після цього він відправиться літаком до Варшави й там зустрінеться з польським лідером Анджеєм Дудою.