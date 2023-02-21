Байден відвідав Україну: Кремль відреагував

Песков вже прокоментував візит президента США до Києва

Російська влада намагається вдавати байдужість щодо вчорашнього візиту президента США Джо Байдена в Україну. Зокрема речник російського диктатора Дмитро Песков вже прокоментував візит президента США до Києва, його цитують пропагандистські ЗМІ.

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«Візит Байдена в Україну не є екстраординарною подією для РФ», – заявив Песков.

За словами Пєскова, Путін особисто не стежитиме за виступом Байдена в Польщі сьогодні, йому передадуть основні тези.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден 20 лютого був із неоголошеним візитом у Києві. Президент США анонсував новий пакет військової допомоги Україні