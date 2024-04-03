Зеленський у розмові з Кісідою повідомив, скільки ракет РФ випустила по Україні від початку року

Зеленський наголосив на посиленні санкційного тиску на Росію та створенні механізму конфіскації заморожених російських активів

Володимир Зеленський: «Японія вже надала Україні фінансової підтримки на понад $12 млрд та анонсувала додаткову допомогу на поточний рік»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою. Про це глава держави повідомив у телеграм.

«Дякую японському уряду та всьому народу за масштабну й різнобічну допомогу. Відстань між нашими країнами не перешкода для тепла ваших сердець, яке відчувають українці. Японія вже надала Україні фінансової підтримки на понад $12 млрд та анонсувала додаткову допомогу на поточний рік.

Вдячний особисто прем’єр-міністру за проведення в Токіо у лютому Японсько-української конференції, на якій було підписано понад 50 двосторонніх угод. Домовилися сприяти їх якнайшвидшій реалізації», – зазначає Зеленський.

Глава держави також розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про російські обстріли. З початку року Росія випустила по Україні майже тисячу ракет, приблизно 2800 «шахедів» і майже 7 тис. керованих авіабомб.

«Наголосив на посиленні санкційного тиску на Росію та створенні механізму конфіскації заморожених російських активів. У цьому контексті запровадження Японією вже 23-го пакету санкцій проти Росії за війну в Україні – це гарний приклад для інших міжнародних партнерів», – додав він.

Окрім того, Зеленський поінформував про потребу України в нелетальному обладнанні: у спеціальній техніці для облаштування фортифікацій, розмінування та медичної евакуації.

Обговорили з премʼєр-міністром стан підготовки двосторонньої безпекової угоди за підсумками трьох раундів переговорів.

Нагадаємо, до Держбюджету України надійшло $118 мільйонів на безповоротній основі від уряду Японії в рамках проєктів Світового банку «Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя» (HEAL Ukraine) та «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE).