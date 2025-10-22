Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден завершив курс лікування від раку: реакція родини та плани експрезидента

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Байден завершив курс лікування від раку: реакція родини та плани експрезидента
Байден проходить лікування раку простати
фото:The Daily Pennsylvanian

Байден пройшов перший курс променевої терапії, а його донька зробила зворушливе відео 

Колишній президент США Джо Байден завершив перший етап курсу променевої терапії, який він проходив у рамках лікування агресивної форми раку простати. Про це  повідомляє  «Главком» із посиланням на The Washington Post.

«Я можу підтвердити, що сьогодні він завершив курс променевої терапії», – сказала речниця Байдена Келлі Скаллі. Про подальші плани лікування екс-президента США його представниця не повідомила. 

Байден завершив курс променевої терапії для лікування раку простати, що є важливим етапом у його лікуванні, хоча це не означає завершення всього процесу. Як пише CBS News, про це повідомила прессекретарка колишнього президента США, зазначивши, що він «подзвонив у дзвоник» після завершення кількатижневого курсу лікування в клініці Penn Medicine Radiation Oncology у Філадельфії

Скаллі відмовилася коментувати подальші плани колишнього президента щодо лікування, а також подальших планів, проте журналісти NBC повідомили, що курс променевої терапії Байдена триватиме ще п'ять тижнів.

Байдену, якому наступного місяця виповнюється 83 роки, дотримується досить спокійного постпрезидентського життя. Його донька Ешлі Байден опублікувала в Instagram відео, де колишній президент дзвонить у дзвін, висловивши подяку медичному персоналу: «Дякую неймовірним лікарям, медсестрам та персоналу Penn Medicine. Ми так вдячні!». Вона також написала що Байден купив квіти для лікаря.

Раніше, минулого місяця, Байден також переніс операцію з видалення ракових уражень шкіри з голови. Тим часом, Фонд Джо і Джилл Байденів також затвердив раду для президентської бібліотеки Байдена, яка буде побудована в його рідному штаті Делавер, тож, ймовірно, експрезидент буде частково займатись цією діяльністю.

Цікаво, що за даними Американського онкологічного товариства, рак передміхурової залози є другим за поширеністю видом раку у чоловіків, який вражає кожного 8-го чоловіка у Сполучених Штатах. Хоча приблизно кожен 44-й чоловік помирає від раку передміхурової залози, група стверджує, що більшість чоловіків, у яких діагностовано це захворювання, не помирають від нього.

У травні цього року лікарі діагностували у Джо Байдена агресивну форму раку передміхурової залози. Вже за кілька тижнів він почав приймати лікарські препарати для лікування захворювання, зазначивши, що працює з одним із найкращих хірургів країни, а прогноз на його одужання хороший.«Рак торкається всіх нас», – написав Байден у  дописі на X від 19 травня . «Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що ми найсильніші в тих місцях, де важко. Дякуємо, що підтримуєте нас любов’ю та підтримкою».  Минулого місяця  Байден переніс операцію з видалення ракових клітин шкіри.

Раніше колишній президент США Джо Байден вперше з’явився на публіці після того, як стало відомо про його проходження курсу променевої терапії через рак передміхурової залози. Він відвідав вечірню месу в церкві Святого Йосипа на Брендівайні, римо-католицькій церкві, яку відвідує вже кілька десятиліть.

Теги: Джозеф Байден США рак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Байден завершив курс лікування від раку: реакція родини та плани експрезидента
Байден завершив курс лікування від раку: реакція родини та плани експрезидента
Міністр закордонних справ Угорщини назвав скасування зустрічі Трампа та Путіна фейком
Міністр закордонних справ Угорщини назвав скасування зустрічі Трампа та Путіна фейком
Румунія підіймала авіацію через масований обстріл України
Румунія підіймала авіацію через масований обстріл України
«Це жахливо»: адвокат розповів, як минув перший день Саркозі у в'язниці
«Це жахливо»: адвокат розповів, як минув перший день Саркозі у в'язниці
Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Махачкалі
Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Махачкалі
Стало відомо, коли Бельгія передасть винищувачі F-16 Україні
Стало відомо, коли Бельгія передасть винищувачі F-16 Україні

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua