Байден завершив курс лікування від раку: реакція родини та плани експрезидента

Колишній президент США Джо Байден завершив перший етап курсу променевої терапії, який він проходив у рамках лікування агресивної форми раку простати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

«Я можу підтвердити, що сьогодні він завершив курс променевої терапії», – сказала речниця Байдена Келлі Скаллі. Про подальші плани лікування екс-президента США його представниця не повідомила.

Байден завершив курс променевої терапії для лікування раку простати, що є важливим етапом у його лікуванні, хоча це не означає завершення всього процесу. Як пише CBS News, про це повідомила прессекретарка колишнього президента США, зазначивши, що він «подзвонив у дзвоник» після завершення кількатижневого курсу лікування в клініці Penn Medicine Radiation Oncology у Філадельфії

Скаллі відмовилася коментувати подальші плани колишнього президента щодо лікування, а також подальших планів, проте журналісти NBC повідомили, що курс променевої терапії Байдена триватиме ще п'ять тижнів.

Байдену, якому наступного місяця виповнюється 83 роки, дотримується досить спокійного постпрезидентського життя. Його донька Ешлі Байден опублікувала в Instagram відео, де колишній президент дзвонить у дзвін, висловивши подяку медичному персоналу: «Дякую неймовірним лікарям, медсестрам та персоналу Penn Medicine. Ми так вдячні!». Вона також написала що Байден купив квіти для лікаря.

📺 WOW! Today President @JoeBiden rang the bell at Penn Medicine — new photos and videos shared by Ashley Biden capture the incredible moment.



Ashley said her dad has been “so damn brave” during his treatment. It even looks like he brought flowers for his doctor — which is so… pic.twitter.com/Mhh8XDZUIP — Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) — Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) October 20, 2025

Раніше, минулого місяця, Байден також переніс операцію з видалення ракових уражень шкіри з голови. Тим часом, Фонд Джо і Джилл Байденів також затвердив раду для президентської бібліотеки Байдена, яка буде побудована в його рідному штаті Делавер, тож, ймовірно, експрезидент буде частково займатись цією діяльністю.

Цікаво, що за даними Американського онкологічного товариства, рак передміхурової залози є другим за поширеністю видом раку у чоловіків, який вражає кожного 8-го чоловіка у Сполучених Штатах. Хоча приблизно кожен 44-й чоловік помирає від раку передміхурової залози, група стверджує, що більшість чоловіків, у яких діагностовано це захворювання, не помирають від нього.

У травні цього року лікарі діагностували у Джо Байдена агресивну форму раку передміхурової залози. Вже за кілька тижнів він почав приймати лікарські препарати для лікування захворювання, зазначивши, що працює з одним із найкращих хірургів країни, а прогноз на його одужання хороший.«Рак торкається всіх нас», – написав Байден у дописі на X від 19 травня . «Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що ми найсильніші в тих місцях, де важко. Дякуємо, що підтримуєте нас любов’ю та підтримкою». Минулого місяця Байден переніс операцію з видалення ракових клітин шкіри.

Раніше колишній президент США Джо Байден вперше з’явився на публіці після того, як стало відомо про його проходження курсу променевої терапії через рак передміхурової залози. Він відвідав вечірню месу в церкві Святого Йосипа на Брендівайні, римо-католицькій церкві, яку відвідує вже кілька десятиліть.