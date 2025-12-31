Головна Світ Політика
У Гвінеї лідер військового перевороту переміг на президентських виборах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Думбуя прийшов до влади у 2021 році, усунувши від посади чинного президента Альфу Конде
фото: Reuters

Мамаді Думбуя набрав абсолютну більшість голосів

Лідер військового перевороту у Гвінеї Мамаді Думбуя здобув перемогу на президентських виборах. Вони відбулися 28 грудня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al Jazeera.

Згідно з оголошеними даними, Думбуя набрав 86,72% голосів, що дозволяє не проводити другий тур. Це були перші вибори у Гвінеї після військового перевороту 2021 року.

У виборах брали участь дев’ять кандидатів, однак ключові опозиційні лідери були відсторонені від участі або перебувають у вигнанні. Верховний суд має до восьми днів для затвердження результатів у разі подання скарг.

Думбуя прийшов до влади у 2021 році, усунувши від посади президента Альфу Конде. Після перевороту він обіцяв, що військові не братимуть участі у виборах, однак вересневий референдум дозволив офіцерам балотуватися та подовжив президентський термін з п’яти до семи років.

Правозахисні організації та ООН раніше заявляли про обмеження політичної діяльності, тиск на опозицію та проблеми зі свободою медіа під час виборчого процесу.

Нагадаємо, вранці 5 вересня 2021 року в центрі Конакрі почалися перестрілки. Військові оточили президентський палац і перекрили єдиний міст префектури Калум, у якій розташовані майже всі урядові установи й посольство Франції.

Згодом бійці спецпризначення заарештували президента Альфу Конде, який «обнулив» свої президентські терміни.

Як відомо, у листопаді 2020 року Альфа Конде втретє став президентом країни – завдяки поправкам до Конституції, які схвалили на референдумі 22 березня 2020 року. Це спровокувало масові протести – народ і опозиція вимагали відставки Конде, скасування поправок і заявляли про фальсифікації.

Теги: вибори Папуа-Нова Гвінея

