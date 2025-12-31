Лукашенко пригрозив Україні наслідками через «атаку» на резиденцію Путіна

РФ і її союзники звинувачують Україну в нібито спробі удару по резиденції глави Кремля

Самопроголошений президент Білорусі зробив декілька скандальних заяв, коментуючи так званий удар по резиденції російського правителя Володимира Путіна. Він заявив, що Росії «є чим відповісти Україні». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Белту.

Лукашенко стверджує, що «атака» на резиденцію Путіна в Новгородській області нібито мала на меті зірвати мирні переговори. За його словами, Україна «хотіла спровокувати Путіна».

«Ну якщо хтось не хоче і буде такі провокації продовжувати, чим це закінчиться – теж зрозуміло. Тому я б все-таки... Хотів сказати «порадити»... Ну що їм радити? Їм радь, не радь – вони все одно роблять по-своєму в Україні. Але просто попередити хочу, що це закінчиться бідою. У Росії є чим вдарити по центрах прийняття рішень, що каменя на камені не залишиться», – каже він.

Варто зазначити, що саме Російська Федерація затягує переговорний процес, щодня обстрілюючи цивільну інфраструктуру України безпілотниками та ракетами. Путін не готовий погоджуватися на мир та робить все для того, аби російсько-українська війна тривала й надалі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Україна в ніч на 29 грудня «здійснила атаку БпЛА на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області».

Згодом Володимир Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців про те, що РФ збирається атакувати урядові будівлі в Києві: «Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і по державних будівлях. Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці».

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін повідомив йому про атаку українського безпілотника, яка нібито була спрямована на одну з його резиденцій. Він назвав цей крок «нехорошим».

Інститут вивчення війни вважає, що Кремль має намір використати фейк про обстріл резиденції російського диктатора Володимира Путіна, аби виправдати свою відмову від будь-яких мирних пропозицій. Також очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що жодного нападу України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна не було.

Посол США при НАТО Метью Вітакер поставив під сумнів заяву Росії про те, що Україна нібито здійснила атаку на президентську резиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.