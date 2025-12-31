Китай удвічі скоротив постачання автомобілів до Росії

Авто стали найслабшою позицією в експорті Китаю до Росії

Постачання автомобілів із Китаю до Росії у січні-листопаді становили $8,1 млрд. Через підвищення утилізаційного збору в РФ, вони скоротилися вдвічі. Про це повідомляє TMT з посиланням на підрахунки Інститут Гайдара на основі даних митного управління КНР.

Загалом за 11 місяців Китай експортував 6,34 млн автомобілів – на 19% більше, ніж роком раніше. Зростання відбувається за всіма напрямками, за винятком Росії: у листопаді туди було поставлено на 48% менше автомобілів, ніж рік тому.

Загальний експорт Китаю до Росії скоротився на 11,8% – до $91,7 млрд у січні-листопаді, частка російського ринку знизилася до 2,7% (-0,5 в. п.), однак автомобілі показали найгірший результат.

Постачання інших категорій «машин і обладнання» скоротилися менш суттєво – на 10,9%. Аналітики пов’язують провал у постачаннях автомобілів із підвищенням утилізаційного збору. З листопада 2024 року для більшості легкових автомобілів він зріс у 1,7-2,8 раза.

Як передбачається, тенденція збережеться. У 2026 році ринок РФ постане перед помітним падінням продажів нових легкових автомобілів порівняно з осінню 2025 року – зі 120-140 тис. автомобілів на місяць до 80-90 тис., насамперед через чергове підвищення утилізаційного збору.

З урахуванням цього, а також підвищення ПДВ із 20% до 22%, можна очікувати зростання цін на 10%.

У результаті частка китайських марок автомобілів у продажах знижується. У 2023 році вона перевищувала 60%, цього листопада впала до 44,7%, тоді як роком раніше становила майже 55%.

Окрім того, китайські автоконцерни вивели з російського ринку кілька своїх моделей, складання яких було налагоджене в Росії.

Наприклад, Geely припинила продажі імпортованого седана Emgard: тепер продається його аналог S50 від білоруського автозаводу Belgee. Марка Skywell, яка з 2022 року продавала в Росії електромобілі та гібриди, цього року вирішила піти з ринку.

Однією з причин аналітики називають підвищення утилізаційного збору на автомобілі з електродвигуном.

З іншого боку, рівень локалізації дуже низький: китайські партнери не поспішають інвестувати в Росію, і фактично все зводиться до викруткової збірки силами російських партнерів. Тобто російський автопром розвивається повільно, зате ціни підвищує значно швидше, пояснили експерти.

