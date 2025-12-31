Головна Світ Політика
Китай удвічі скоротив постачання автомобілів до Росії

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Китай удвічі скоротив постачання автомобілів до Росії
Експорт Китаю до Росії зменшився на 11,8%
фото з відкритих джерел

Авто стали найслабшою позицією в експорті Китаю до Росії

Постачання автомобілів із Китаю до Росії у січні-листопаді становили $8,1 млрд. Через підвищення утилізаційного збору в РФ, вони скоротилися вдвічі. Про це повідомляє TMT з посиланням на підрахунки Інститут Гайдара на основі даних митного управління КНР. 

Загалом за 11 місяців Китай експортував 6,34 млн автомобілів – на 19% більше, ніж роком раніше. Зростання відбувається за всіма напрямками, за винятком Росії: у листопаді туди було поставлено на 48% менше автомобілів, ніж рік тому.

Загальний експорт Китаю до Росії скоротився на 11,8% – до $91,7 млрд у січні-листопаді, частка російського ринку знизилася до 2,7% (-0,5 в. п.), однак автомобілі показали найгірший результат.

Постачання інших категорій «машин і обладнання» скоротилися менш суттєво – на 10,9%. Аналітики пов’язують провал у постачаннях автомобілів із підвищенням утилізаційного збору. З листопада 2024 року для більшості легкових автомобілів він зріс у 1,7-2,8 раза.

Як передбачається, тенденція збережеться. У 2026 році ринок РФ постане перед помітним падінням продажів нових легкових автомобілів порівняно з осінню 2025 року – зі 120-140 тис. автомобілів на місяць до 80-90 тис., насамперед через чергове підвищення утилізаційного збору.

З урахуванням цього, а також підвищення ПДВ із 20% до 22%, можна очікувати зростання цін на 10%.

У результаті частка китайських марок автомобілів у продажах знижується. У 2023 році вона перевищувала 60%, цього листопада впала до 44,7%, тоді як роком раніше становила майже 55%.

Окрім того, китайські автоконцерни вивели з російського ринку кілька своїх моделей, складання яких було налагоджене в Росії.

Наприклад, Geely припинила продажі імпортованого седана Emgard: тепер продається його аналог S50 від білоруського автозаводу Belgee. Марка Skywell, яка з 2022 року продавала в Росії електромобілі та гібриди, цього року вирішила піти з ринку.

Однією з причин аналітики називають підвищення утилізаційного збору на автомобілі з електродвигуном.

З іншого боку, рівень локалізації дуже низький: китайські партнери не поспішають інвестувати в Росію, і фактично все зводиться до викруткової збірки силами російських партнерів. Тобто російський автопром розвивається повільно, зате ціни підвищує значно швидше, пояснили експерти.

Нагадаємо, що за результатами 2025 року постачання «Газпрому» до Європи скоротилися ще на 44% – до 18 млрд кубометрів. Обсяги прокачування на колись найбільший ринок збуту Газпрому впали до мінімуму з 1973 року.

Тоді в межах перших контрактів СРСР з Австрією та Італією Європа отримала 6,8 млрд кубометрів газу з сибірських родовищ.

Теги: автопром експорт Китай росія

