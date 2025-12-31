Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністерство юстиції США перегляне 5,2 млн сторінок файлів Епштейна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Міністерство юстиції США перегляне 5,2 млн сторінок файлів Епштейна
Дональд Трамп (ліворуч) та Джеффрі Епштейн
фото: NBC News

Остаточне оприлюднення документів відбудеться набагато пізніше, ніж очікувалося

Міністерству юстиції США потрібно переглянути 5,2 млн сторінок документів Епштейна. Для цього відомство залучить 400 юристів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що остаточне оприлюднення документів відбудеться набагато пізніше, ніж очікувалося. Адміністрація Трампа наказала Міністерству юстиції оприлюднити документи, пов'язані з кримінальним розслідуванням щодо фінансиста Джеффрі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини.

Перегляд файлів триватиме з 5 по 23 січня. Зазначається, що юристи мають щодня витрачати на вивчення документів від трьох до п'яти годин, переглядаючи близько 1000 документів.

Минулого тижня Міністерство юстиції заявило, що виявило понад мільйон додаткових документів, які потенційно пов'язані з Епштейном. Закон, схвалений Конгресом за широкої двопартійної підтримки, вимагає оприлюднення всіх документів, пов'язаних з Епштейном. Згідно із законом, всі документи мали бути оприлюднені до 19 грудня.

Нагадаємо, конгресмени-демократи комітету з нагляду Палати представників оприлюднили нові фото зі справи фінансиста Джеффрі Епштейна, якого засудили за сексуальні злочини. На світлинах зі злочинцем Епштейном можна побачити не лише президента США Дональда Трампа та експрезидента США Білла Клінтона, але й представників королівської родини, відомих акторів та особистостей.

До слова, нове опитування показало, що більшість американців, включаючи республіканців, схиляються до думки, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, знав про злочини Джеффрі Епштейна, навіть попри відсутність конкретних доказів його причетності. Опитування, проведене Reuters-Ipsos, виявило, що лише 18% опитаних вірять, що Трамп не знав про злочини, пов'язані з Епштейном, тоді як 60% респондентів вважають, що він, ймовірно, був обізнаний.

Читайте також:

Теги: США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як мирний план США щодо війни в Україні допомогає Китаю: пояснення Bloomberg
Як мирний план США щодо війни в Україні допомогає Китаю: пояснення Bloomberg
2 грудня, 00:59
Перемога демократки у штаті, який Республіканська партія вважає одним зі своїх головних опорних пунктів, може свідчити про послаблення позицій
Уперше за 30 років демократка виграла вибори мера Маямі
10 грудня, 18:09
Джонні Депп продюсуватиме англомовну екранізацію «Майстра і Маргарити»
Джонні Депп зніме екранізацію «Майстра і Маргарити» разом із російською продюсеркою
11 грудня, 16:42
Трамп може оголосити про початок військової операції проти Венесуели
Трамп може оголосити про початок військової операції проти Венесуели
17 грудня, 22:58
Рубіо: США не бачать загрози прямого конфлікту з РФ через ситуацію у Венесуелі
Рубіо: США не бачать загрози прямого конфлікту з РФ через ситуацію у Венесуелі
19 грудня, 23:15
Рейтинг Дональда Трампа серед робітничого класу суттєво впав
Рейтинг Дональда Трампа серед робітничого класу суттєво впав
27 грудня, 07:59
Трамп заявив, що Путін хоче успіху України, але відмовляється від припинення вогню
Трамп заявив, що Путін хоче успіху України, але відмовляється від припинення вогню
29 грудня, 00:36
Sky news: Переговори Зеленського та Трампа не принесли прориву
Sky news: Переговори Зеленського та Трампа не принесли прориву
29 грудня, 01:43
Politico назвало чотири фактори, що зруйнують стабільність між США та КНР
США готуються до найважчого року у відносинах із Пекіном: чотири головні проблеми
29 грудня, 16:40

Політика

Міністерство юстиції США перегляне 5,2 млн сторінок файлів Епштейна
Міністерство юстиції США перегляне 5,2 млн сторінок файлів Епштейна
Путін і Сі Цзіньпін обмінялися новорічними привітаннями
Путін і Сі Цзіньпін обмінялися новорічними привітаннями
США призупинили захоплення нафтового танкера через появу на ньому російського прапора – NYT
США призупинили захоплення нафтового танкера через появу на ньому російського прапора – NYT
США зняли санкції з колишньої високопосадовиці «Сбербанку»
США зняли санкції з колишньої високопосадовиці «Сбербанку»
Україна встановила рекорд за кількістю атак на енергетику РФ – Bloomberg
Україна встановила рекорд за кількістю атак на енергетику РФ – Bloomberg
Spiegel дізнався, що європейські лідери радили Зеленському перед переговорами у США
Spiegel дізнався, що європейські лідери радили Зеленському перед переговорами у США

Новини

Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Вчора, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Вчора, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua