Міністерство юстиції США перегляне 5,2 млн сторінок файлів Епштейна

Остаточне оприлюднення документів відбудеться набагато пізніше, ніж очікувалося

Міністерству юстиції США потрібно переглянути 5,2 млн сторінок документів Епштейна. Для цього відомство залучить 400 юристів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що остаточне оприлюднення документів відбудеться набагато пізніше, ніж очікувалося. Адміністрація Трампа наказала Міністерству юстиції оприлюднити документи, пов'язані з кримінальним розслідуванням щодо фінансиста Джеффрі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини.

Перегляд файлів триватиме з 5 по 23 січня. Зазначається, що юристи мають щодня витрачати на вивчення документів від трьох до п'яти годин, переглядаючи близько 1000 документів.

Минулого тижня Міністерство юстиції заявило, що виявило понад мільйон додаткових документів, які потенційно пов'язані з Епштейном. Закон, схвалений Конгресом за широкої двопартійної підтримки, вимагає оприлюднення всіх документів, пов'язаних з Епштейном. Згідно із законом, всі документи мали бути оприлюднені до 19 грудня.

Нагадаємо, конгресмени-демократи комітету з нагляду Палати представників оприлюднили нові фото зі справи фінансиста Джеффрі Епштейна, якого засудили за сексуальні злочини. На світлинах зі злочинцем Епштейном можна побачити не лише президента США Дональда Трампа та експрезидента США Білла Клінтона, але й представників королівської родини, відомих акторів та особистостей.

До слова, нове опитування показало, що більшість американців, включаючи республіканців, схиляються до думки, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, знав про злочини Джеффрі Епштейна, навіть попри відсутність конкретних доказів його причетності. Опитування, проведене Reuters-Ipsos, виявило, що лише 18% опитаних вірять, що Трамп не знав про злочини, пов'язані з Епштейном, тоді як 60% респондентів вважають, що він, ймовірно, був обізнаний.