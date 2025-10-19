Головна Світ Соціум
Байден із шрамом на лобі вперше за довгий час з'явився на публіці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Байден із шрамом на лобі вперше за довгий час з'явився на публіці
82-річного Байдена сфотографували після годинної служби, коли він залишав храм
фото: nypost.com

82-річний президент відвідав месу в церкві Святого Йосипа та спілкувався з парафіянами

Колишній президент США Джо Байден вперше з’явився на публіці після того, як стало відомо про його проходження курсу променевої терапії через рак передміхурової залози. Він відвідав вечірню месу в церкві Святого Йосипа на Брендівайні, римо-католицькій церкві, яку відвідує вже кілька десятиліть. Як інформує «Главком», про це повідомляє The New York Post.

Байден із шрамом на лобі вперше за довгий час з'явився на публіці фото 1

82-річного Байдена сфотографували після годинної служби, коли він залишав храм. На його обличчі все ще був помітний великий шрам над правим оком – наслідок недавньої операції з видалення раку шкіри.

Байден із шрамом на лобі вперше за довгий час з'явився на публіці фото 2

Байден, одягнений у темний костюм, близько десяти хвилин спілкувався з парафіянами біля церкви після 50-хвилинної меси. На цей раз його супроводжувала не дружина Джилл Байден.

Це перша поява Байдена на публіці з моменту оголошення про початок п’ятитижневого курсу променевої та гормональної терапії раку передміхурової залози четвертої стадії, який поширився на кістки. Лікарі охарактеризували рак як високозлоякісний із індексом Глісона 9, але гормонально-чутливий, що дозволяє лікування медикаментозними препаратами та променевою терапією. Максимальний бал за шкалою Глісона становить 10.

Нагадаємо, колишній президент США Джо Байден розпочав новий етап лікування агресивної форми раку, яку йому діагностували в травні.

Раніше 82-річний Джо Байден оголосив, що йому діагностували агресивну форму раку простати, що дав метастази у кістки. Відтоді він мало з’являється на публіці. Речник експрезидента спростував звинувачення у приховуванні захворювання Байдена.

Джо Байден, як відомо, планував вдруге позмагатися за посаду з Дональдом Трампом на виборах 2024 року, але після провальних дебатів, де він виглядав надто втомленим, під тиском оточення поступився роллю кандидата на користь своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.

Також колишній президент США Джо Байден переніс операцію з видалення уражень раку шкіри. 

До слова, президент США Дональд Трамп звинуватив свого попередника Джо Байдена у тому, що він забороняв Україні бити по Російській Федерації.

президент США Джозеф Байден рак

