Розвідка: Кремль взяв курс на затяжне протистояння із Заходом

Документ фіксує не пошук компромісів, а системну ставку на тривалу конфронтацію

Рада Федерації РФ ухвалила постанову «Про актуальні питання зовнішньої політики», яка закріплює курс Кремля на тривалу конфронтацію із Заходом та спрямовує зовнішні зв’язки переважно на Азію, Африку та Латинську Америку. Про це у середу, 31 грудня, повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Документ фіксує не пошук компромісів, а системну ставку на тривалу конфронтацію.

Як зазначається, ключова теза постанови зводиться до перекладання повної відповідальності за «безпрецедентну міжнародну напруженість» на НАТО та «колективний Захід». Так Кремль декларує намір вибудовувати альтернативний світопорядок, який відкрито протиставляється євроатлантичній системі безпеки.

Мова про формування «архітектури рівної та неподільної безпеки в Євразії» з опорою на СНД, ОДКБ, ШОС та АСЕАН, а також просування «Євразійської хартії багатоманітності й багатополярності», ініційованої спільно з Білоруссю.

Окремий акцент зроблено на переорієнтації зовнішніх зв’язків на Азію, Африку та Латинську Америку.

У відомстві пояснили, що Кремль планує поглиблювати економічну, дипломатичну й парламентську співпрацю з Китаєм, Іраном, Індією, країнами Південно-Східної Азії та іншими державами Глобального півдня, використовуючи формати БрІКС, ШОС та ЄАЕС.

Водночас документ формально залишає можливість відновлення повноформатних російсько-американських відносин, але лише за умови врахування інтересів Кремля у війні проти України.

Натомість санкції Заходу визнані «довгостроковою реальністю», на яку Москва планує відповісти адаптацією: розрахунками в національних валютах, протидією конфіскації заморожених активів і створенням спеціальних правових режимів для транскордонної співпраці.

Паралельно кремль розширює підтримку мереж «співвітчизників» за кордоном і планує окрему стратегію роботи з іноземними випускниками російських вишів.

«У сукупності документ не залишає сумнівів: російська влада інституціоналізує курс на затяжне протистояння із Заходом, намагаючись обійти ізоляцію через парламентські та «гуманітарні» канали і водночас підірвати західну єдність, спираючись на вибіркові контакти та вплив у країнах Глобального півдня», – резюмували у СЗРУ.

Нагадаємо, що у вересні Кремль проводив багатовекторну інформаційну кампанію, спрямовану на стримування західної підтримки України та підрив європейської участі в мирному процесі.

Аналітики наголошують, що останнім часом Кремль активізував три риторичні лінії, спрямовані на вплив на західні рішення на користь Кремля: звинувачення європейських держав у продовженні війни в Україні, погрози ядерною зброєю проти західних держав та твердження про неминучість перемоги Росії в Україні.