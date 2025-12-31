Трамп обізвав Келлога через похвалу президента України – NYT
Спецпосланець президента США Кіт Келлог підтримував Україну й називав війну екзистенційною
Президент США Дональд Трамп обізвав спецпосланця Кіта Келлога після його слів про українського лідера Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.
Очільник США негативно висловився про спецпосланця через його слова на підтримку Зеленського. Після того як спецпредставник Трампа назвав президента України мужнім і сміливим, президент США «накинувся на нього».
«То ви називаєте Зеленського бойовим і мужнім?» – вигукнув американський президент.
«Так, сер, він такий», – відповів пан Келлог. «Це екзистенційна боротьба на українській землі за виживання його нації. Коли востаннє американський президент стикався з таким? Це був Авраам Лінкольн».
Пізніше, розповідаючи про цей епізод іншим радникам, Трамп буркнув: «Він ідіот».
Нагадаємо, спецпредставник президента США в Україні Кіт Келлог повідомляв, що процес укладення мирної угоди для завершення російсько-української війни нібито наближається до завершення.
Раніше повідомлялося, що спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог залишить свою посаду вже через декілька місяців.
До слова, спецпредставник американського президента, генерал Кіт Келлог заявив, що війна Росії проти України це «боротьба добра зі злом».
Коментарі — 0