Трамп обізвав Келлога через похвалу президента України – NYT

Очільник США «накинувся» на свого спецпредставника після заяв про Володимира Зеленського

Спецпосланець президента США Кіт Келлог підтримував Україну й називав війну екзистенційною

Президент США Дональд Трамп обізвав спецпосланця Кіта Келлога після його слів про українського лідера Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Очільник США негативно висловився про спецпосланця через його слова на підтримку Зеленського. Після того як спецпредставник Трампа назвав президента України мужнім і сміливим, президент США «накинувся на нього».

«То ви називаєте Зеленського бойовим і мужнім?» – вигукнув американський президент.

«Так, сер, він такий», – відповів пан Келлог. «Це екзистенційна боротьба на українській землі за виживання його нації. Коли востаннє американський президент стикався з таким? Це був Авраам Лінкольн».

Пізніше, розповідаючи про цей епізод іншим радникам, Трамп буркнув: «Він ідіот».

Нагадаємо, спецпредставник президента США в Україні Кіт Келлог повідомляв, що процес укладення мирної угоди для завершення російсько-української війни нібито наближається до завершення.

Раніше повідомлялося, що спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог залишить свою посаду вже через декілька місяців.

До слова, спецпредставник американського президента, генерал Кіт Келлог заявив, що війна Росії проти України це «боротьба добра зі злом».