Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп обізвав Келлога через похвалу президента України – NYT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп обізвав Келлога через похвалу президента України – NYT
Очільник США «накинувся» на свого спецпредставника після заяв про Володимира Зеленського
фото: AP

Спецпосланець президента США Кіт Келлог підтримував Україну й називав війну екзистенційною

Президент США Дональд Трамп обізвав спецпосланця Кіта Келлога після його слів про українського лідера Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Очільник США негативно висловився про спецпосланця через його слова на підтримку Зеленського. Після того як спецпредставник Трампа назвав президента України мужнім і сміливим, президент США «накинувся на нього».

«То ви називаєте Зеленського бойовим і мужнім?» – вигукнув американський президент.

«Так, сер, він такий», – відповів пан Келлог. «Це екзистенційна боротьба на українській землі за виживання його нації. Коли востаннє американський президент стикався з таким? Це був Авраам Лінкольн».

Пізніше, розповідаючи про цей епізод іншим радникам, Трамп буркнув: «Він ідіот».

Нагадаємо, спецпредставник президента США в Україні Кіт Келлог повідомляв, що процес укладення мирної угоди для завершення російсько-української війни нібито наближається до завершення.

Раніше повідомлялося, що спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог залишить свою посаду вже через декілька місяців.

До слова, спецпредставник американського президента, генерал Кіт Келлог заявив, що війна Росії проти України це «боротьба добра зі злом».

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп Кіт Келлог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив, що обговорював з Зеленським та з Путіним Запорізьку АЕС
Трамп заявив, що обговорював з Зеленським та з Путіним Запорізьку АЕС
29 грудня, 00:56
Мирна угода. Зеленський розповів про «червоні лінії» та переговори з Трампом
Мирна угода. Зеленський розповів про «червоні лінії» та переговори з Трампом
27 грудня, 13:26
Трамп веде США до конфлікту з ЄС
Трамп веде США до конфлікту з ЄС: пояснення Politico
25 грудня, 10:56
Падіння режиму Мадуро протягом багатьох років був відданим і активним союзником Росії
Падіння режиму Мадуро матиме негативні наслідки і для самого Путіна
19 грудня, 14:14
Галина Андрушков є засновницею фонду Uniters
Президент відзначив волонтерку з Польщі нагородою
17 грудня, 22:06
Axios: Трамп пропонує Росії і Китаю поділити сфери впливу у світі
Axios: Трамп пропонує Росії і Китаю поділити сфери впливу у світі
12 грудня, 22:32
Зеленський визнав, що наразі неможливо повернути окупований Крим
«У нас немає сил». Зеленський розповів, від повернення яких територій зараз відмовилася Україна
9 грудня, 21:42
Європейські лідери наголосили, що мирний план має передбачати забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України
Зеленський розповів про переговори з лідерами Британії, Франції та Німеччини
8 грудня, 19:25
Принц Гаррі дорікнув американцям за їхню прихильність до монархії
Принц Гаррі пожартував про Трампа та дорікнув американцям на телебаченні США
5 грудня, 11:43

Політика

Розвідка: Кремль взяв курс на затяжне протистояння із Заходом
Розвідка: Кремль взяв курс на затяжне протистояння із Заходом
Лукашенко пригрозив Україні наслідками через «атаку» на резиденцію Путіна
Лукашенко пригрозив Україні наслідками через «атаку» на резиденцію Путіна
Китай удвічі скоротив постачання автомобілів до Росії
Китай удвічі скоротив постачання автомобілів до Росії
Трамп обізвав Келлога через похвалу президента України – NYT
Трамп обізвав Келлога через похвалу президента України – NYT
У Гвінеї лідер військового перевороту переміг на президентських виборах
У Гвінеї лідер військового перевороту переміг на президентських виборах
Міністерство юстиції США перегляне 5,2 млн сторінок файлів Епштейна
Міністерство юстиції США перегляне 5,2 млн сторінок файлів Епштейна

Новини

Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Вчора, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Вчора, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua