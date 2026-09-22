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«Росія намагається нас залякати»: Стубб звернувся до Європи

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Росія намагається нас залякати»: Стубб звернувся до Європи
Лідер Фінляндії висловив сподівання, що мирні переговори продовжаться найближчими тижнями
фото з відкритих джерел

Президент Фінляндії: потрібно зберігати пильність, але не піддаватися паніці

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав європейські країни реагувати на диверсії Кремля стримано й не драматизувати пряму воєнну небезпеку. На його переконання, справжня мета Москви – похитнути рішучість Європи підтримувати Україну, а не готувати повномасштабний напад. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Стубб заявив, що європейські держави мають бути готовими до продовження російських диверсій і підривної діяльності. Водночас президент Фінляндії застеріг від надмірної реакції на такі інциденти. На його думку, саме створення страху та відчуття постійної небезпеки може бути однією з цілей Москви.

«Росія намагається дестабілізувати та залякати Європу. І щоразу, коли ми надмірно реагуємо на гібридну атаку, вони фактично виграють битву саме таким способом», – сказав Александр Стубб в інтерв'ю Politico на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Фінський президент також не бачить ознак підготовки Росії до масштабної військової ескалації проти НАТО.

«Ми також маємо розуміти, що повномасштабна військова ескалація не відповідає інтересам Росії і не є їй під силу. Тому вони продовжуватимуть залякувати, а нам просто потрібно зберігати холоднокровність, спокій і самовладання», – зазначив Стубб.

Водночас президент Фінляндії не закликав Європу ігнорувати дії Москви. Навпаки, він наголосив на необхідності пильності та готовності реагувати на конкретні інциденти. За словами Стубба, різниця полягає в тому, щоб не перетворювати кожен інцидент на очікування неминучого нападу Росії.

Стубб підтримав реакцію Німеччини

Фінський президент позитивно оцінив рішення Німеччини покласти на Росію відповідальність за спробу атаки дроном в аеропорту Лейпциг/Галле. Берлін заявив про причетність Москви до інциденту, під час якого безпілотник влучив у український вантажний літак Ан-124. Німецькі слідчі згодом встановили двох імовірних виконавців, одного з яких пов'язали з російською військовою розвідкою.

Александр Стубб вважає, що європейські країни мають прямо називати винних, коли для цього є достатньо підстав, і демонструвати наслідки таких дій.

«Саме це і потрібно робити. Треба вказати пальцем і сказати: ми знаємо, що ви робите, і ось якими будуть наслідки», – заявив він.

Раніше «Главком» писав, що після інциденту в Лейпцигу європейські посадовці говорили про посилення російської підривної активності. Зокрема, НАТО закликало країни Альянсу готуватися до нових диверсій та атак на критичну інфраструктуру.

Водночас Стубб розкритикував «перебільшену реакцію» деяких розвідувальних служб, які натякають, що Фінляндія може стати наступною ціллю Росії. За його словами, доказів цьому немає: Гельсінкі закликає зберігати пильність, адже Фінляндія має найдовший серед країн НАТО кордон з Росією – половину всього кордону Альянсу з РФ, – але наразі розвідка фіксує лише активність без ознак безпосередньої воєнної загрози.

Його позиція прозвучала на тлі нових попереджень у Європі. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявляв про можливість російських атак із застосуванням дронів або ракет по території країн НАТО. Водночас європейські оцінки щодо термінів та характеру можливої ескалації відрізняються.

Стубб очікує продовження переговорів

Окремо президент Фінляндії прокоментував майбутню зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського в Нью-Йорку. Стубб не очікує укладення мирної угоди вже цього тижня, але вважає можливим досягнення домовленостей щодо окремих питань.

За його словами, потенційним кроком уперед могла б стати концепція або рамки припинення вогню в Чорному морі, пов'язані з постачанням зерна чи енергоресурсів.

Фінський президент також висловив сподівання, що мирні переговори продовжаться найближчими тижнями. Серед можливих майданчиків для подальших контактів він назвав саміт G20 у Майамі в грудні, де, за його словами, потенційно могла б відбутися зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Водночас Стубб підкреслив, що до такого формату ще далеко. Він також відкинув припущення, що може стати єдиним представником Європи на майбутніх переговорах із Росією. За словами фінського лідера, Європа навряд чи матиме одного переговорника, а його власна роль полягає радше у допомозі «за лаштунками».

Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявляв, що не бачить доказів підготовки Росії до нападу на країни НАТО загалом, і вважав створення атмосфери страху частиною гібридної операції Москви.  

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Теги: розвідка росія Європа Фінляндія напад Дональд Туск Берлін безпілотник

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