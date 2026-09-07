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Розвідка повідомила, скільки років Росія ще зможе вести війну

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Розвідка повідомила, скільки років Росія ще зможе вести війну
Російська оборонна промисловість отримує з-за кордону електронні компоненти, верстати та спеціальну хімію
фото з відкритих джерел

Попри економічні проблеми, Москва поки зберігає ресурси для продовження бойових дій

Росія має достатньо ресурсів для продовження війни проти України щонайменше у 2027 та 2028 роках. Таку оцінку озвучив начальник Головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко в інтерв’ю «Укрінформу», пише «Главком».

Водночас, за словами керівника ГУР, економічна ситуація в Росії суттєво погіршилася порівняно з початком повномасштабного вторгнення. Серед головних проблем він назвав нестачу трудових ресурсів, зростання дефіциту федерального бюджету та погіршення ситуації у банківській системі.

«Росія сьогодні значно слабша економічно, ніж була на початку повномасштабної війни. Водночас ресурсів для ведення війни проти України в неї ще достатньо. Ми не виключаємо, що цього ресурсу вистачить і на 2027-й, і на 2028 роки», – заявив Іващенко.

За його словами, для подальшого виснаження російської військової машини необхідна спільна робота України з міжнародними партнерами. Зокрема, санкції мають перекривати доступ РФ до критичних технологій та обладнання.

Іващенко зазначив, що російська оборонна промисловість отримує з-за кордону електронні компоненти, верстати та спеціальну хімію. Для обходу обмежень Москва використовує компанії-прокладки, через які необхідні товари потрапляють до Росії та згодом використовуються у виробництві озброєнь.

Таким чином, оцінка ГУР не означає, що Росія гарантовано зможе вести війну до кінця 2028 року. Йдеться про наявний ресурсний потенціал – за умови, що нинішні економічні тенденції та зовнішні обмеження не змінять можливості Москви фінансувати й забезпечувати бойові дії. 

Варто нагадати, що на території Білорусі розміщені підрозділи 101-ї ракетної бригади Збройних сил Росії, на озброєнні якої перебуває ракетний комплекс середньої дальності «Орєшнік». Водночас українська розвідка наразі не фіксує ознак підготовки Білорусі до безпосереднього вступу у війну проти України. За оцінкою ГУР, рівень воєнної загрози з білоруського напрямку залишається низьким.

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Теги: ГУР війна економіка росія розвідка

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