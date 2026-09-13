Лідерка AfD Аліса Вайдель зробила жорстку заяву про українців у Німеччині

Аліса Вайдель заявила, що в Німеччині перебувають сотні тисяч українських чоловіків призовного віку, частина з яких нібито готова повернутися додому

Політикиня закликала переглянути не лише соціальні виплати українцям, а й інші види підтримки, пов’язані з війною

Співголова партії «Альтернатива для Німеччини» Аліса Вайдель заявила, що Німеччина має переглянути соціальні виплати українцям, а чоловіки призовного віку, за її словами, повинні повернутися в Україну. Як інформує «Главком», про це Вайдель заявила в інтервʼю німецьким медіа.

За словами політикині, йдеться, зокрема, про українців, які отримують у Німеччині Bürgergeld – базову соціальну допомогу.

«Це, звісно, стосується й понад мільйона українців, які перебувають тут і отримують Bürgergeld. Ситуація справді немислима; вона просто більше не є фінансово сталою. Ці українці також повинні повернутися – особливо молоді чоловіки призовного віку», – заявила Вайдель.

Вона також заявила, що в Німеччині перебувають сотні тисяч українських чоловіків призовного віку, частина з яких нібито готова повернутися додому.

«Є молоді чоловіки призовного віку – їх сотні тисяч, – які насправді охоче повернулися б», – сказала представниця АдН.

Вайдель закликала переглянути не лише соціальні виплати українцям, а й інші види підтримки, пов’язані з війною.

Нагадаємо, «Альтернатива для Німеччини» посіла перше місце на виборах до парламенту землі Саксонія-Ангальт. За даними екзитполів, ультраправі здобули 44,4% голосів. Це вперше після Другої світової війни поставило ультраправу політичну силу на поріг отримання влади на регіональному рівні.

Консерватори канцлера Фрідріха Мерца суттєво відстали від АдН із результатом 18,3%. Соціал-демократи та «Зелені» лише мінімально подолали бар'єр для проходження до земельного парламенту.

Раніше повідомлялося, що вибори у східнонімецькій землі Саксонія-Ангальт не обіцяють канцлеру Фрідріху Мерцу жодних позитивних результатів, прогнозуючи лише політичне приниження різного ступеня. Згідно з передвиборчими опитуваннями, партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) впевнено лідирує, значно випереджаючи консерваторів з ХДС (Християнсько-демократичний союз Німеччини).

До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц може зіткнутися із загрозою дострокової відставки вже восени 2026 року. У німецьких політичних колах почали обговорювати сценарій його заміни через рекордно низькі рейтинги та стрімке посилення «Альтернативи для Німеччини» (АдН).