Експерт-американіст: Частина виборців Трампа вже шкодують про свій вибір

Володимир Дубовик: «Медовий місяць Трампа і його виборців закінчився»

Президент США Дональд Трамп змінює державну систему, призначаючи на ключові посади відданих йому людей. Водночас у державних органах відбуваються масові звільнення чиновників. Це вже викликало серйозну поляризацію суспільства та розчарування серед частини його виборців. Про це в інтерв'ю «Главкому» зазначив Володимир Дубовик, який тривалий час працював у США, доцент кафедри міжнародних відносин та директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова.

«У попередній президентський термін (2017-2021 рр. – «Главком») Трамп все ж таки був обмежений з точки зору того, кого він може призначити на важливі посади, адже Конгрес і притомні радники, а також ветерани державної служби США трохи його стримували. Зараз Трамп сформував команду, як він хоче, призначивши людей за принципом абсолютної лояльності до нього. І це є головним фактором у їхньому призначенні. Ці люди не посміють суперечити Трампу, висловлювати власну думку. Тому зараз ситуація one man show – лише президент вирішує все», – зауважив експерт.

Натомість, як стверджує Дубовик, чиновників у державних органах влади звільняють, скорочують безпідставно. За його словами, уряд змінюється, і змінюються державні органи влади.

«Через це Америка сьогодні дуже поляризована, розколота: хтось критично ставиться, хтось радіє, що президент дуже рішуче діє, водночас частина виборців, які голосували за нього, шкодують про своє рішення. Тобто медовий місяць Трампа і його виборців закінчився. Трохи гіршим став доступ до програм медичного страхування, і це для американців проблема», – зазначив Володимир Дубовик.

Експерт-американіст додав, що інфляція у США не зменшилася, а навпаки – зросла, хоча Трамп під час виборчої кампанії обіцяв подолати її та критикував адміністрацію Джо Байдена за допущення економічних проблем. На його думку, багато американців віддали свої голоси за Трампа саме через цю обіцянку.

«Комусь не до вподоби сам підхід – коли Ілон Маск приходить в якесь міністерство і виганяє людей на вулицю… Отже, внутрішні проблеми накопичуються. Але поки що Трамп впевнено себе почуває, контролює не тільки виконавчу гілку влади, а й законодавчу, оскільки його партія контролює обидві палати Конгресу», – наголосив експерт.

Нагадаємо, 5 березня демократки одяглися в рожеве на знак протесту проти політики Дональда Трампа, коли він виступав у Конгресі США. Як відомо, коли Трамп почав свою промову, її намагались зірвати демократи. Вони продовжували перекрикувати виступ Трампа, поки не втрутився спікер палати представників США Майк Джонсон.