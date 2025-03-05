Демократи підтримали Україну під час виступу Трампа в Конгресі (відео)

Політики висловили протест під час звернення президента США

У Конгресі США підтримали Україну. Зокрема, сенатор-демократ Джеф Мерклі розгорнув прапор України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Жінки одягли синьо-жовті хустки, а чоловіки – краватки. Також на лацканах піджаків демократів синьо-жовті прапорці.

У Конгресі США підтримали Україну. Сенатор-демократ Джеф Мерклі розгорнув прапор України, жінки одягли синьо-жовті хустки, а чоловіки – краватки.



📹BBC pic.twitter.com/ROI1gXLh5j — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 5, 2025

Крім того, демократки одяглися в рожеве на знак протесту проти політики Дональда Трампа.

Як відомо, коли Трамп почав свою промову, її намагались зірвати демократи. Вони продовжували перекрикувати виступ Трампа, поки не втрутився спікер палати представників США Майк Джонсон. Він закликав конгресменів зберігати порядок в залі Капітолію. Тим часом конгресмена Ела Гріна за гучні вислови вже вивели з зали засідань.

Демократи висловили протест Трампу фото: Reuters

Нагадаємо, під Капітолієм США декілька десятків людей зібрались на протест з українськими прапорами. Вони вигукували різні гасла на підтримку України та демонстрували плакати.

Як повідомлялося, Трамп виступив перед Конгресом США. Через більше ніж годину свого виступу він почав говорити про війну в Україні. Він повторив, що в Україні гинуть тисячі молодих людей. У своїй промові він також наголосив, що Європа витратила більше на російські нафти та газ, ніж на оборону Україна, водночас США витратили сотні мільярдів «на Україну без жодних гарантій».

До слова, деякі демократи висловили протест під час звернення президента США Дональда Трампа до Конгресу, піднявши таблички з написом Musk steals (Маск краде). На зворотному боці табличок було написано False (брехня).