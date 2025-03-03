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Фронтмен Green Day підтримав Україну і дав жорстку пораду Трампу

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Біллі Джо Армстронг є одним з найактивніших критиків чинного президента США Дональда Трампа
фото: AP

Публіка підтримала музиканта оплесками

Фронтмен гурту Green Day Біллі Джо Армстронг під час концерту у Мельбурні висловився на підтримку України і запитав у слухачів, чи не бажали б вони, щоб Дональд Трамп та Ілон Маск «стулили пельки». Про це повідомляє «Главком». 

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Вигуки Армстронга щодо Трампа і Маска публіка підтримала оплесками.

А під час виконання треку Jesus of Suburbia Біллі Джо Армстронг змінив кілька рядків, і в одному з них згадав Україну, а в іншому – саркастично висловився щодо віцепрезидента США Джей Ді Венса:

Am I retarted or am I just JD Vance?

(Чи я відсталий, чи я просто Джей Ді Венс?)

We are the kids of war and peace

From Ukraine to Middle East

(Ми діти війни і миру, від України до Середнього Сходу).

Зауважимо, Біллі Джо Армстронг є одним з найактивніших критиків чинного президента США Дональда Трампа. Зокрема, у січні 2024 року під час концерту він замінив слова однієї з найпопулярніших пісень Green Day – American Idiot: рядок I'm not a part of redneck agenda перетворився на I`m not a part of MAGA agenda (Я не частина порядку денного MAGA). У січні 2025 року Армстронг теж змінював рядки на концерті у Південній Африці – тоді він «пройшовся» по вихідцю з ПАР Ілону Маску: I'm not a part of Elon agenda.

На церемонії вручення премій «Оскар», що відбулася напередодні, 2 березня, зірки Голлівуду висловлювали підтримку Україні. Наприклад, переможець у категорії «Найкращий адаптований сценарій» Пітер Строган одягнув синьо-жовту стрічку. А акторка Деріл Ганна, вийшовши на сцену, щоб оголосити переможця у номінації «Найкращий монтаж», вигукнула: «Слава Україні! Ось хто найкрутіші у світі».

«Главком» повідомляв, що знаменита французька акторка Катрін Деньов присвятила Україні ювілейну 50-ту церемонію нагородження кінопремії «Сезар».

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Теги: музикант концерт Австралія США Україна

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