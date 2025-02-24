Зеленський передав Трампу список режимів припинення вогню, які порушила РФ

За словами Зеленського, цей рік має стати роком початку «реального надійного миру»

Український президент вважає, що Україна, Європа та США мають сидіти за столом переговорів навпроти Росії

Президент України Володимир Зеленський передав очільнику Сполучених Штатів Дональду Трампу перелік погоджених режимів припинення вогню, які порушувала Російська Федерація. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави.

За словами очільника України, 2025 рік повинен стати роком початку «реального надійного миру». Водночас Зеленський наголосив, що російський диктатор Володимир Путін «не подарує цей мир і не віддасть його в обмін на щось».

«Ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю, нашою з вами співпрацею. Про мир неможливо просто оголосити за одну годину, неможливо оголосити за один день сьогодні, завтра, післязавтра, на жаль», – каже український президент.

Глава України зауважив, що під час візиту спецпосланця США Кіта Келлога він передав Трампу документ з переліком усіх режимів припинення вогню з конкретними датами, які порушила Росія. Зеленський вважає, що мир може бути наслідком зваженої дипломатії та чітких гарантій безпеки.

Також Зеленський вважає, що Україна, Європа та США мають сидіти за столом переговорів навпроти Росії.

Президент зазначив, що це необхідно, щоб потреба миру не була знову заговорена обіцянками про «нормалізацію, перезавантаження чи замирення».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Очільник нашої країни подякував українцям за їхню стійкість, мужність та героїзм у захисті України від російського агресора.

Крім того, Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять загиблих захисників і захисниць України біля меморіалу національної пам’яті

Як відомо, лідери деяких європейських країн та Канади прибули до Києва на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.

Як повідомлялося, у Києві проходить саміт «Підтримуй Україну». У ньому беруть участь представники країн-партнерів і керівництва Євросоюзу.

До слова, Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, а також провели низку ефективних оборонних та наступальних операцій.