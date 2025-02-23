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Звіт або звільнення. Маск висунув свої правила роботи для федеральних працівників США

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Звіт або звільнення. Маск висунув свої правила роботи для федеральних працівників США
Адміністрація Трампа неодноразово заявляла про намір скоротити федеральний апарат, і Маск відкрито підтримував агресивні кроки в цьому напрямку
фото: REUTERS/Mike Segar

Американська федерація державних службовців (AFGE) вже пообіцяла оскаржити такі звільнення в суді

Американський мільярдер Ілон Маск, якого президент Трамп обрав керівником Департаменту ефективності уряду (DOGE), вимагає від федеральних службовців США звітувати про виконану роботу до вечора 24 лютого. Якщо вони цього не зроблять, їх можуть звільнити. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Маска на своїй сторінці в X.

«Усі федеральні працівники незабаром отримають електронний лист із проханням описати, що вони зробили минулого тижня. Відсутність відповіді буде розцінена як відставка», – йдеться в дописі.

Як пише Reuters, адміністрація Трампа неодноразово заявляла про намір скоротити федеральний апарат, і Маск відкрито підтримував агресивні кроки в цьому напрямку. Звільнення вже відбулися в деяких агенціях. Серед них – Комісія з цінних паперів, Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) та Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC).

Листи з темою «Що ви зробили минулого тижня?» отримали навіть працівники судової системи, хоча вона не підпорядковується виконавчій владі.

Американська федерація державних службовців (AFGE) вже пообіцяла оскаржити такі звільнення в суді. «Ілон Маск та адміністрація Трампа вкотре продемонстрували зневагу до федеральних працівників та їхньої важливої роботи», – заявив президент федерації Еверетт Келлі.

Натомість тих службовців, які вже відповіли на листи, Маск називає «люди, яких слід розглядати для підвищення».

Раніше стало відомо, що міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Департаменту ефективності уряду Ілома Маска (Doge) буде надано особливий доступ до систем Пентагону для виявлення випадків нецільового витрачання коштів та боротьби зі зловживаннями у міністерстві оборони. 

Він наголосив, що Doge отримає доступ до всіх необхідних систем «з відповідними гарантіями та рівнями класифікації», щоб виявити надлишкові витрати та оптимізувати пріоритети фінансування. Гегсет повідомив, що робота почнеться з аналізу структури витрат штаб-квартири Пентагону і великих стратегічних програм, щоб потім перерозподілити ресурси, що звільнилися, на більш пріоритетні напрямки.

Також Департамент ефективності уряду США (Doge), який очолює Ілон Маск, прагне отримати доступ до даних Служби внутрішніх доходів (IRS). Про це пише газета The Washington Post з посиланням на джерела.

Дані включають докладну фінансову інформацію про некомерційні організації, бізнес та кожного платника податків країни. За свідченням видання, IRS «під тиском Білого дому розглядає можливість підписання меморандуму про взаєморозуміння, який надасть співробітникам Doge широкий доступ» до делікатної інформації щодо персональних ідентифікаційних номерів та банківських даних, що включають транзакції та документи щодо стягнення.

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Теги: правила звільнення президент Ілон Маск відставка

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