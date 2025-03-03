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Чи є вихід з «повної катастрофи»? Рецепти порятунку відносин із США від легендарних дипломатів

Тема тижня
Михайло Глуховський
glavcom.ua
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Чи є вихід з «повної катастрофи»? Рецепти порятунку відносин із США від легендарних дипломатів
фото: АР

«Потрібно, щоби Верховна Рада ухвалила резолюцію про вічну вдячність Америці»

Те, що сталося в Овальному кабінеті Білого дому вже увійшло в історію як найгостріша публічна суперечка між лідерами держав. Хтось висловлює захоплення українським лідером, який не прогнувся під груповим тиском чиновників американської адміністрації, хтось вважає, що все ж варто було стриматися. Експерти, які дотримуються такого бачення, констатують: американська допомога більше потрібна нам.

Після того, як президент Володимир Зеленський дочасно покинув Білий дім, а угода щодо копалини підписана не була, з Вашингтона полетіли сигнали про можливе повне припинення допомоги Україні. Президент України зі Штатів вилетів до Великобританії, де прем’єр Кір Стармер терміново скликав європейський саміт на підтримку України. У цей час Дональд Трамп, вочевидь, після того як охолонув після сварки з Володимиром Зеленським, написав у соцмережі Truth Social, що таки хоче підписати угоду про копалини.

Колишній посол України у США Володимир Єльченко одразу після скандалу написав на своїй сторінці у Facebook: «Те, що я щойно побачив і почув під час трансляції відкритої частини початку зустрічі між Зеленським і Трампом, англійською мовою називається total disaster (повна катастрофа). Sorry, guys».

Те, що сталося у Вашингтоні, уже історія. Найважливішим питанням залишається як вийти із ситуації, що склалася, і які кроки слід робити українській дипломатії, аби налагодити відносини із США.

«Главком» звернувся до поважних українських дипломатів, послів України у США різних років,  міністрів закордонних справ із простим питанням: як би діяли вони у ситуації, яка склалася після минулої п’ятниці.

«Потрібно перейти з режиму пресконференції до абсолютно закритого режиму»

Володимир Єльченко, постійний представник України при ООН (1997-2001, 2015-2019). Посол України в США (2019-2021)
Володимир Єльченко, постійний представник України при ООН (1997-2001, 2015-2019). Посол України в США (2019-2021)
фото: glavcom.ua

Потрібно продовжувати шукати виходи на Дональда Трампа і його оточення... Потрібно перейти з режиму пресконференції до абсолютно закритого режиму, до телефонної розмові, чи якесь послання надіслати, чи відрядити когось до Вашингтона, хто міг би привезти умовний лист від президента Зеленського. Або доручити це зробити нашому послу у Вашингтоні. Хоча, думаю, у неї є певні проблеми з контактами з американцями після відомої історії у Пенсільванії (у розпал президентських виборів у США восени 2024 року спікер Палати представників Майк Джонсон звернувся до Володимира Зеленського з вимогою звільнити Оксану Маркарову через  організований нею візит українського президента до Пенсільванії, де главу держави супроводжували лише представники демократів – «Главком»). Тобто у жодному разі не зупинятися. Другого березня була хороша нагода у президента зустрітися у Лондоні з колегами під час міні саміту європейських країн. Якраз можна буде скористатися рішеннями, які будуть схвалені на рівні європейців. І все це донести до Трампа. Все таки я би намагався залагодити цю ситуацію, яка б вона не була прикра. Потрібно продовжувати зусилля, інакше ми втратимо свого головного союзника.

«Треба заспокоїтися»

Володимир Огризко, міністр закордонних справ України (2007-2009). Керівник Центру досліджень Росії
Володимир Огризко, міністр закордонних справ України (2007-2009). Керівник Центру досліджень Росії
фото: radiosvoboda

Що важливо зараз після «теплої» розмови у Вашингтоні? Перше: заспокоїтися. Друге: не робити поспішних заяв. Третє: проконсультуватися з друзями. Четверте: разом обговорити план наступних дій. Пʼяте: виходити з того, що завтра сонце так само зійде зі сходу. Тримаймося! Переможемо! (коментар з соцмережі X).

«Треба шукати посередників, яким довіряють американці»

Андрій Дещиця, в.о. Міністра закордонних справ України (2014)
Андрій Дещиця, в.о. Міністра закордонних справ України (2014)
фото: glavcom.ua

Перший крок – взяти успішну участь у лондонському саміті за участі європейських країн, організованим прем’єр-міністром Великобританії. Там відстояти наші позиції. По-друге, потрібно шукати шляхи поновлення контактів із США. Американці мають розуміти ситуацію в Україні. Окрім того, слід продовжувати опрацьовувати питання надання гарантій з боку США у випадку підписання мирної угоди, чи якогось порозуміння з Росією. Скажімо, якогось документа, який би припинив гарячу стадію війни. Щодо контактів, до для цього є багато можливостей, каналів. Це може бути напряму, через своїх колег, якщо напряму американці не збираються розмовляти. Тобто це залучення посередників, кому більше довіряють американці. Це багато варіантів, які можна застосовувати. Головне – це ціль, яка полягає в тому, щоби відновити діалог.

«З роздратованим динозавром не можна полемізувати»

Юрій Щербак, посол України в США (1994–1998)
Юрій Щербак, посол України в США (1994–1998)
фото: radiosvoboda

Слід почати з того, що змінити посла України у Вашингтоні. Негайно слід найти людину, яка могла би переговорити з Трампом і його оточенням. Можливо, це і генерал міг би бути... На мій погляд, потрібно, щоби Верховна Рада ухвалила резолюцію про вічну вдячність Америці, щоби не казали, що ми не вдячні. Ухвалити резолюцію, яка закликає до продовження діалогу із США. Слід також у заяві сказати, що ми за підписання угоди про копалини. Потрібна заява президента про те, що якщо мене не зрозуміли, то я прошу вибачення.

Після саміту з безпеки, що відбувся у Лондоні 2 березня, президент Зеленський заявив, що відчуває єдність Європи
Після саміту з безпеки, що відбувся у Лондоні 2 березня, президент Зеленський заявив, що відчуває єдність Європи
фото: Офіс президента

Для цього можна знайти дипломатичну форму. Ви подивіться, як діяли Макрон і Стармер у Білому домі. Трамп говорить якусь нісенітницю, а вони спокійно реагували і не втягувалися в полеміку, знаючи, що з роздратованим динозавром не можна полемізувати… Ніякі рішення, що були в Лондоні і Парижі (Саміт у Лондоні з питань оборони та безпеки Європи 2 березня і два саміти з безпеки, що відбулися у Парижі в середині лютого) ні на сантиметр (не наблизили завершення війни на прийнятних для України умовах). Просто смішно, що було рішення звернутися до Трампа. Але ж це і без цих заходів було зрозуміло, що слід звернутися до американського президента, аби полагодити відносини.

Михайло Глуховський, «Главком»

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Теги: Верховна Рада саміт Дональд Трамп посол Володимир Зеленський президент Кір Стармер США Велика Британія Україна дипломатія

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