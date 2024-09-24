Експерти з’ясували, що могло стати причиною провального запуску ракети «Сармат» – Der Spiegel

На фото видно значні пошкодження на стартовому майданчику та навколо нього

З п’яти попередніх випробувальних польотів «Сармату» вдалося успішно виконати тільки один

Нещодавнє випробування країною-агресором РФ міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 «Сармат», найімовірніше, закінчилося провалом через проблеми з рідинно-паливним двигуном. Про це повідомляє Spiegel.

За даними видання, фахівці із землетрусів з норвезького інституту Norsar не змогли знайти підтверджень сильному вибуху на полігоні Плесецьк. Однак експерт Джордж Баррос з Інституту вивчення війни (ISW) стверджує, що діаметр вирви після провального запуску має становити щонайменше 62 метри.

У матеріалі йдеться про те, що «Сармат», з масою понад 200 тонн, у шість разів важчий і вдвічі довший (35 метрів), ніж американські ядерні ракети Minuteman III.

«Коли ви випробовуєте нові системи, ви повинні очікувати помилок на початковому етапі. Але у випадку з «Сарматом» це виглядає як велика помилка», – заявив журналістам експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS, Лондон) Тімоті Райт.

На його думку, проблема з ракетою «Сармат» може полягати в рідинно-паливному двигуні – причому труднощі з подібними технологіями, найімовірніше, спостерігаються в усьому російському військово-промисловому комплексі.

Як заявив журналістам експерт у ракетній галузі та викладач Мюнхенського університету Бундесверу Маркус Шіллер, інцидент із ракетою «Сармат» укотре демонструє, що «справи в російській військовій промисловості йдуть не дуже добре».

Експерти вказують на те, що Пентагон використовує тверде паливо як для ракет Minuteman, так і для їхніх планованих спадкоємців – ракет Sentinel, тоді як росіяни використовують винятково рідке паливо. Відповідно, ракети перед запуском доводиться заправляти – що в такому разі несе значні ризики.

РС-28 «Сармат» – російський стратегічний ракетний комплекс п’ятого покоління шахтного базування, з важкою багатоступеневою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР). Ракету розробив Державний ракетний центр ім. Макєєва, який спеціалізується на конструюванні МБР морського базування. Довжина ракети складає 35 м, стартова маса – 208 т, маса закидання – близько 10 т. Дальність польоту ракети становить 16 тис. км. Росія заявляла, що ракета «Сармат» може доставляти ядерні боєголовки до будь-якої точки світу.

Наприклад, у жовтні 1960 року під час дозаправлення радянської міжконтинентальної балістичної ракети Р-16 на космодромі Байконур загинуло щонайменше 126 осіб, зокрема й командувач Ракетними військами СРСР маршал Митрофан Нєдєлін.

Крім того, експерти нагадали: з п’яти попередніх випробувальних польотів «Сармату» вдалося успішно виконати тільки один – у квітні 2022 року, незабаром після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Тоді ракета з макетом боєголовки вирушила з Плесецька на півострів Камчатка, у підсумку вона пролетіла близько п'яти тисяч кілометрів.

Нагадаємо, що у Росії під час випробування вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 «Сармат». Подія сталася 20 або 21 вересня.

Ракета, за словами дослідників, ймовірно вибухнула під час заправки на полігоні, саме тому стратегічний розвідувальний літак НАТО Cobra Ball проігнорував цей район, коли сталася подія.

Згодом супутникові знімки компанії Maxar розкрили наслідки невдалого випробування російської міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат» на космодромі Плесецьк. На місці стартового майданчика зафіксовано гігантський кратер діаметром 62 метри, що свідчить про потужний вибух.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі нібито нічого не знають про тестовий пуск ядерної міжконтинентальної балістична ракета РС-28 «Сармат», який провалився на полігоні Плесецьк.