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Коли закінчиться війна: відомий українських військовий здивував прогнозом

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Коли закінчиться війна: відомий українських військовий здивував прогнозом
На думку Мадяра, війна цьогоріч не завершиться
фото з відкритих джерел

За словами військового, зараз на фронті «переломний момент»

Війна РФ проти України до Нового року не завершиться.Такий прогноз озвучив український військовий, командир роти «Птахи Мадяра» Роберт Бровді з позивним Мадяр.

«Я вимушений це казати без драматизму. До Нового року зміниться формат війни. Ми закріпимо той переломний момент, котрий зараз відбувається. У будь-якому випадку ті чорти (РФ, – ред.) будуть вимушені із нами розмовляти, а розмовляти ми, найімовірніше, не готові. А якщо влада буде готова розмовляти не в інтересах українського народу, то влада отримає від нас», – сказав емоційно військовий.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, улітку 2025 року Росія нарешті відчує суттєвий негативний вплив війни, зокрема дасться взнаки економічний спад та втома від бойових дій. Саме тому ворог, очікуючи наближення кризового періоду, зараз прискорився на фронті.

Також видання Bild написало, що в одному із пунктів «плану перемоги» президента України Володимира Зеленського йдеться про «припинення вогню на окремих ділянках фронту». Однак Офіс президента спростовує цю інформацію.

До слова, президент України Володимир Зеленський працює над односторонньою дорожньою картою, яка має на меті завершити війну в Україні вже цієї осені. Він покладається на міжнародний тиск на Росію з метою досягнення миру на прийнятних для Києва умовах. 

Як стало відомо, Зеленський розкрив деякі деталі «плану перемоги» делегації конгресменів США, з якою він зустрівся цими вихідними на економічному форумі в Італії.

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Теги: влада птахи війна

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