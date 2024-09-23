У мережі показали нові супутникові знімки з місця вибуху ракети «Сармат»

SINT-дослідник Джордж Баррос вважає, що характер ушкоджень на стартовому майданчику вказує на те, що ракета вибухнула практично відразу після запалювання

Супутникові знімки компанії Maxar розкрили наслідки невдалого випробування російської міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат» на космодромі Плесецьк. На місці стартового майданчика зафіксовано гігантський кратер діаметром 62 метри, що свідчить про потужний вибух. Про це повідомив дослідник Джордж Баррос.

Аналізуючи знімки, дослідник дійшов висновку, що ракета вибухнула практично відразу після запуску. На фотографіях видно значні пошкодження стартової шахти та будівель навколо неї. Баррос припускає, що якщо в момент вибуху в будівлі біля кратера перебували люди, вони, ймовірно, загинули.

«Сармат» – це російська міжконтинентальна балістична ракета нового покоління, яку Кремль позиціонує як «суперзброю» , здатну подолати будь-яку систему протиракетної оборони. Однак невдалий запуск ставить під сумнів її надійність та ефективність.

Поки що немає офіційних повідомлень про причини вибуху. Можливо, йдеться про технічні несправності або помилки персоналу. Однак цей інцидент ще раз демонструє ризики, пов'язані з розробкою та випробуванням зброї масового знищення.

Нагадаємо, ядерна російська ракета «Сармат» вибухнула під час випробувань (фото).