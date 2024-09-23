Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У мережі показали нові супутникові знімки з місця вибуху ракети «Сармат»

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У мережі показали нові супутникові знімки з місця вибуху ракети «Сармат»
Російська ракета після вибуху залишила великий кратер діаметром 62 метри, судячи із супутникових знімків
фото з відкритих джерел

SINT-дослідник Джордж Баррос вважає, що характер ушкоджень на стартовому майданчику вказує на те, що ракета вибухнула практично відразу після запалювання 

Супутникові знімки компанії Maxar розкрили наслідки невдалого випробування російської міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат» на космодромі Плесецьк. На місці стартового майданчика зафіксовано гігантський кратер діаметром 62 метри, що свідчить про потужний вибух. Про це повідомив дослідник Джордж Баррос.

Аналізуючи знімки, дослідник дійшов висновку, що ракета вибухнула практично відразу після запуску. На фотографіях видно значні пошкодження стартової шахти та будівель навколо неї. Баррос припускає, що якщо в момент вибуху в будівлі біля кратера перебували люди, вони, ймовірно, загинули.

У мережі показали нові супутникові знімки з місця вибуху ракети «Сармат» фото 1

«Сармат» – це російська міжконтинентальна балістична ракета нового покоління, яку Кремль позиціонує як «суперзброю» , здатну подолати будь-яку систему протиракетної оборони. Однак невдалий запуск ставить під сумнів її надійність та ефективність.

Поки що немає офіційних повідомлень про причини вибуху. Можливо, йдеться про технічні несправності або помилки персоналу. Однак цей інцидент ще раз демонструє ризики, пов'язані з розробкою та випробуванням зброї масового знищення.

Нагадаємо, ядерна російська ракета «Сармат» вибухнула під час випробувань (фото). 

Теги: вибух росія ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На жаль, незважаючи на успішну курську операцію, ані в плані військових перемог, ні в контексті консолідації міжнародного економічного і політичного тиску на Москву похвалитися однозначними результатами поки що ми не можемо
Мирні плани, апетити Путіна та нові реалії війни
31 серпня, 17:15
Чи визначить Захід червоні лінії для Росії?
Червоні лінії Заходу. Чи існують вони взагалі?
20 вересня, 15:01
Російські пропагандисти стурбовані, що опозиціонер Пономарьова може очолити альтернативні органи влади на Курщині
Хто очолить Курщину? Заява російського опозиціонера розлютила пропагандистів
23 серпня, 12:43
Боррельза кликав зняти обмеження на використання західної зброї Україною
Боррель після масованої атаки РФ виступив із закликом
26 серпня, 19:52
Після закінчення служби вагнерівця помилував президент РФ Володимир Путін
Засуджений за вбивство і зґвалтування пенсіонерки вагнерівець знову поїхав на фронт
27 серпня, 03:16
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Джон Кірбі прокоментував позицію США щодо ударів їх зброєю по Росії
Джон Кірбі повідомив, чи змінили США свою позицію щодо глибоких ударів по території Росії
13 вересня, 21:08
Рятувати учнів кинулась учителька хімії, яка дала підлітку відсіч
У Челябінську школяр з молотком напав на однокласників, одна дитина у критичному стані (відео)
16 вересня, 11:13
Російський міністр освіти на пропозицію Хучієва поки що не відреагував
Експрем'єр Чечні вимагає заборонити теорію Дарвіна у російських школах
19 вересня, 18:58

Соціум

У мережі показали нові супутникові знімки з місця вибуху ракети «Сармат»
У мережі показали нові супутникові знімки з місця вибуху ракети «Сармат»
У будинку, який належав Пригожину, тепер проводяться секс-вечірки
У будинку, який належав Пригожину, тепер проводяться секс-вечірки
Вибух пейджерів та рацій у Лівані: Ізраїль заперечив свою причетність
Вибух пейджерів та рацій у Лівані: Ізраїль заперечив свою причетність
У Чехії група шахраїв наживалася на допомозі Україні
У Чехії група шахраїв наживалася на допомозі Україні
Чим атакувала Україна російські склади боєприпасів? Деталі від Forbes
Чим атакувала Україна російські склади боєприпасів? Деталі від Forbes
«25 років війни ФСБ з власним народом». Хакери нагадали росіянам, як Путін підривав людей
«25 років війни ФСБ з власним народом». Хакери нагадали росіянам, як Путін підривав людей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
«Велика втрата для ВДВ». На Курщині ЗСУ ліквідували командира десантно-штурмового полку росіян
62K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
54K
Офіцер ЗСУ розповів, чим Сирський відрізняється від Залужного
47K
Зеленський пояснив, що робитиме Україна, якщо Байден скаже «ні» плану перемоги
43K
Ядерна російська ракета «Сармат» вибухнула під час випробувань (фото)
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2024

Новини

У Франції сформовано новий уряд країни
Вчора, 06:46
Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня
Вчора, 05:00
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
21 вересня, 23:55
У ГУР з'явилася унікальна операційна
21 вересня, 17:27
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
21 вересня, 05:00
Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний
20 вересня, 18:06

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua