На Запоріжжі перекрито рух греблею Дніпровської ГЕС

Рух греблею ДніпроГЕС перекрито через безпекову ситуацію

У Запоріжжі через російський обстріл тимчасово перекрито рух греблею Дніпровської гідроелектростанції. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Через безпекову ситуацію на деякий час буде перекрито рух греблею ДніпроГЕС. Будьте в безпеці!» – каже він.

Варто зазначити, що унаслідок російського масованого обстрілу в ніч проти 1 червня Дніпровська гідроелектростанція, розташована у Запоріжжі, перебуває в критичному стані.

Нагадаємо, о 3:08 у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Пізніше влада повідомила, що зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони працювали над їх знешкодженням.

Крім того, о 5:58 у столиці вдруге пролунали сирени. Тривогу знову оголосили через загрозу БпЛА та ракет.

Як повідомлялося, 26 серпня безпілотники атакували Саратовську область. За словами губернатора області Романа Бусаргіна, нібито протиповітряна оборона знищила дрони. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі.

До слова, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Полтавської області. Внаслідок російської атаки постраждав промисловий об'єкт. Також відомо про п’ятьох травмованих.