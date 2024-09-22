Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ядерна російська ракета «Сармат» вибухнула під час випробувань (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ядерна російська ракета «Сармат» вибухнула під час випробувань (фото)
РС-28 «Сармат» – російський стратегічний ракетний комплекс п’ятого покоління шахтного базування
фото: MT Anderson

Ракета, за словами дослідників, ймовірно вибухнула під час заправки на полігоні

У Росії під час випробування вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 «Сармат». Подія сталася 20 або 21 вересня. Про це повідомляє OSINT-дослідник із посиланням на супутникові знімки Planet Labs.

Ракета, за словами дослідників, ймовірно вибухнула під час заправки на полігоні, саме тому стратегічний розвідувальний літак НАТО Cobra Ball проігнорував цей район, коли сталася подія.

Ядерна російська ракета «Сармат» вибухнула під час випробувань (фото) фото 1

«Як зрозуміло, випробування РС-28 «Сармат» виявилися повним провалом. Ракета здетонувала в шахті, залишивши величезний кратер і знищивши полігон. «Сармат» – це ракета на рідкому паливі, тому ця аварія могла статися окремо від фактичного запуску. Якщо це сталося під час процесу заправки, це могло б пояснити відсутність активності Cobra Ball у день інциденту… Зверніть увагу на чотири пожежні машини, які зреагували на лісову пожежу», – йдеться у повідомленні.

РС-28 «Сармат» – російський стратегічний ракетний комплекс п’ятого покоління шахтного базування, з важкою багатоступеневою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР). Ракету розробив Державний ракетний центр ім. Макєєва, який спеціалізується на конструюванні МБР морського базування. Довжина ракети складає 35 м, стартова маса – 208 т, маса закидання – близько 10 т. Дальність польоту ракети становить 16 тис. км. Росія заявляла, що ракета «Сармат» може доставляти ядерні боєголовки до будь-якої точки світу.

Нагадаємо, нещодавно західні країни допускали можливість використання Росією ядерної зброї. Все через переоцінку підтримки Кремля з боку Китаю. Однак зараз на Заході не бачать ймовірності використання РФ навіть тактичної ядерної зброї.

Також у 2022 році Сполучені Штати Америки попередили Росію – у разі використання ядерної зброї проти України, Вашингтон вступить у війну. Росії також було детально описано можливий удар по її військових силах.

Читайте також:

Теги: росія росіяни окупанти ядерна зброя ракета вибух війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Пашиняна, ОДКБ створює загрозу для його країни
Вірменія виходить із ОДКБ? Прем’єр Пашинян зробив жорстку заяву
18 вересня, 11:10
Росія намагається представити Україну як глобальний центр тероризму
Росія змінює головний комунікаційний наратив війни
17 вересня, 11:35
День танкових військ України: Сирський привітав військових
День танкових військ України: Сирський привітав військових
14 вересня, 09:03
На місці удару почалася пожежа
Окупанти обстріляли Харків керованими авіабомбами: почалася пожежа (оновлено)
9 вересня, 05:00
Від початку доби відбулося 109 бойових зіткнень
Сили оборони стримують натиск окупантів на Покровському напрямку – Генштаб
30 серпня, 17:35
Комаров: ми маємо чітку ціль, як і завжди – боротися за перемогу з усіма
Паралімпіада. Українець Комаров відмовився фотографуватися поруч з росіянином
30 серпня, 12:41
Першою у суді слово матиме Україна
У Гаазі розпочнуться слухання щодо порушення РФ морської конвенції ООН
29 серпня, 02:18
У лісопаркових зонах Дніпровського та Деснянського району зафіксовано падіння уламків
Комбінована атака на Київ: влада повідомила деталі
27 серпня, 09:08
Україна розпочинає нову главу в своїй історії
Лист Путіну до Дня Незалежності України
24 серпня, 09:01

Соціум

Ядерна російська ракета «Сармат» вибухнула під час випробувань (фото)
Ядерна російська ракета «Сармат» вибухнула під час випробувань (фото)
Росія затвердила перелік з 47 країн, які суперечать «російським духовним і моральним» цінностям
Росія затвердила перелік з 47 країн, які суперечать «російським духовним і моральним» цінностям
У Ростовській області виникла пожежа після атаки БпЛА (відео)
У Ростовській області виникла пожежа після атаки БпЛА (відео)
У Південній Африці випало до двох метрів снігу (відео)
У Південній Африці випало до двох метрів снігу (відео)
Росія шпигує за США з Мексики – NBC News
Росія шпигує за США з Мексики – NBC News
Ізраїль завдав удару по «Хезболлі»: знищено тисячі ракетних установок на півдні Лівану
Ізраїль завдав удару по «Хезболлі»: знищено тисячі ракетних установок на півдні Лівану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
39K
Тимощук передав свою футболку з автографом аукціону, який збирає кошти для окупантів
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2024
16K
США та Британія дозволили Україні атакувати далекобійними ракетами РФ? Заява Зеленського
11K
«План перемоги» Зеленського: стали відомі основні пункти
9363
22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Франції сформовано новий уряд країни
Сьогодні, 06:46
Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня
Сьогодні, 05:00
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
Вчора, 23:55
У ГУР з'явилася унікальна операційна
Вчора, 17:27
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
Вчора, 05:00
Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний
20 вересня, 18:06

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua