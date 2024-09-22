Ядерна російська ракета «Сармат» вибухнула під час випробувань (фото)

Ракета, за словами дослідників, ймовірно вибухнула під час заправки на полігоні

У Росії під час випробування вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 «Сармат». Подія сталася 20 або 21 вересня. Про це повідомляє OSINT-дослідник із посиланням на супутникові знімки Planet Labs.

Ракета, за словами дослідників, ймовірно вибухнула під час заправки на полігоні, саме тому стратегічний розвідувальний літак НАТО Cobra Ball проігнорував цей район, коли сталася подія.

«Як зрозуміло, випробування РС-28 «Сармат» виявилися повним провалом. Ракета здетонувала в шахті, залишивши величезний кратер і знищивши полігон. «Сармат» – це ракета на рідкому паливі, тому ця аварія могла статися окремо від фактичного запуску. Якщо це сталося під час процесу заправки, це могло б пояснити відсутність активності Cobra Ball у день інциденту… Зверніть увагу на чотири пожежні машини, які зреагували на лісову пожежу», – йдеться у повідомленні.

РС-28 «Сармат» – російський стратегічний ракетний комплекс п’ятого покоління шахтного базування, з важкою багатоступеневою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР). Ракету розробив Державний ракетний центр ім. Макєєва, який спеціалізується на конструюванні МБР морського базування. Довжина ракети складає 35 м, стартова маса – 208 т, маса закидання – близько 10 т. Дальність польоту ракети становить 16 тис. км. Росія заявляла, що ракета «Сармат» може доставляти ядерні боєголовки до будь-якої точки світу.

Нагадаємо, нещодавно західні країни допускали можливість використання Росією ядерної зброї. Все через переоцінку підтримки Кремля з боку Китаю. Однак зараз на Заході не бачать ймовірності використання РФ навіть тактичної ядерної зброї.

Також у 2022 році Сполучені Штати Америки попередили Росію – у разі використання ядерної зброї проти України, Вашингтон вступить у війну. Росії також було детально описано можливий удар по її військових силах.