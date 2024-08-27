Польща перебуває у стані гібридної війни: заява Міноборони

Заступник міністра вважає, РФ запускає метеозонди на територію Польщі, щоб викликати дискусії та розбіжності в суспільстві та недовіру громадян до власних служб і держави

Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що країна перебуває в стані гібридної війни й аргументував це ситуацією на кордоні з Білоруссю та іноземними метеозондами, які час від часу з'являються. Про це повідомляє PAP.

Томчик, коментуючи іноземні метеозонди, саркастично запитав, чи справді Росію так цікавить, яка у Польщі погода. Він вважає, що ці об'єкти запускають для того, щоб викликати дискусії та розбіжності в суспільстві та недовіру громадян до власних служб і держави.

«Те, з чим ми зіткнулися сьогодні в Польщі – це де-факто гібридна війна. І ми можемо прямо сказати, що Польща сьогодні перебуває в стані війни, але гібридної», – заявив він.

Польський генерал Мєчислав Ченюх також прокоментував гібридні загрози та акцентував, що Польща мусить усвідомлювати – сучасні війни спершу ведуться шляхом засобів масової інформації, грошей, дипломатії, неурядових організацій, дезінформації, а лише в кінці втручаються збройні сили. Тому, за словами посадовця, важливо добре розпізнати, коли починаються гібридні загрози.

Нагадаємо, у понеділок вранці, 26 серпня, 15 областей України зазнали масованого ракетного обстрілу з боку Росії. Серед атакованих областей були також регіони вздовж кордону з Польщею.

До слова, у понеділок, 26 серпня, під час масованого російського обстрілу міст України, о 06:43 повітряний простір Польщі порушив невідомий об'єкт, який вилетів з території України. Ймовірно, йдеться про безпілотник, який вилетів з боку Червонограда Львівської області заявив оперативний командувач збройних сил Польщі, генерал Мацей Кліш.

За словами польського генерала, невідомий об'єкт помітили щонайменше три радіолокаційні станції. Він був під повним контролем і спостереженням польської армії, яка готова була його збити, але не зробила цього через «погодні умови».

Як повідомлялося, у південно-східній частині Польщі 26 серпня підняли польську та союзну авіацію через загрозу російських ракет на заході Україні.