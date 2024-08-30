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«Скільки триватиме це знущання?»: Ігнат публічно звернувся до СБУ через заяви Безуглої

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Скільки триватиме це знущання?»: Ігнат публічно звернувся до СБУ через заяви Безуглої
26 серпня, захищаючи Україну під час російської масованої атаки, загинув льотчик F-16 Олексій Месь. Обставини трагічної події розслідуватиме спеціальна комісія
фото з відкритих джерел

Нардепка Безугла вдалася до критики роботи Повітряних Сил ЗСУ

Колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат емоційно відреагував на допис Мар'яни Безуглої, де вона вказала, що загибель пілота F-16 Олексія Moonfish Меся сталася нібито внаслідок роботи ЗРК Patriot. На сторінці у Facebook він публічно звернувся до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань.

«Може вже хтось таки напише заяву на Безуглу в Державне бюро розслідувань? Скільки триватиме це знущання з країни та війська?» – зазначив Ігнат. Він позначив у дописі СБУ, та вказав, що для них «є робота».

Нардепка Мар'яна Безугла у соцмережах не лише написала ймовірну причину загибелі пілота, а й вдалася до критики Повітряних сил. 

«За моєю інформацією F-16 українського пілота Олексія Moonfish Месь був збитий зенітно-ракетним комплексом Patriot через дискоординацію між підрозділами. У доповідях зазначили, що він «не впорався з керуванням». Війна є війна, такі епізоди можливі. Але культура брехні в Командування Повітряних Сил ЗСУ, як і в інших вищих військових штабах, призводить до того, що система управління військовими рішеннями не покращується на основі правдивої, послідовно зібраної аналітики, а погіршується і навіть колапсує, як це відбувається на Покровському напрямку. І жоден з генералів не покараний», – написала вона.

Під своїм дописом Мар'яна Безугла закрила можливість додавати коментарі. Однак під дописом Юрія Ігната їх зібралося чимало: користувачі обурені такими заявами нардепки.

«Скільки триватиме це знущання?»: Ігнат публічно звернувся до СБУ через заяви Безуглої фото 1
скриншот: Facebook / Yuriy Ignat
«Скільки триватиме це знущання?»: Ігнат публічно звернувся до СБУ через заяви Безуглої фото 2
скриншот: Facebook / Yuriy Ignat

Деякі українці пропонували Юрію Ігнату самостійно звернутися до СБУ та ДБР щодо Безуглої.

«Скільки триватиме це знущання?»: Ігнат публічно звернувся до СБУ через заяви Безуглої фото 3
скриншот: Facebook / Yuriy Ignat

Були й ті, хто розвивали власні конспірологічні теорії.

«Скільки триватиме це знущання?»: Ігнат публічно звернувся до СБУ через заяви Безуглої фото 4
скриншот: Facebook / Yuriy Ignat

Нагадаємо, 26 серпня, захищаючи нашу країну під час російської масованої ракетно-авіаційної атаки, загинув льотчик Олексій Месь. Олексій під час відбиття російського масованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

Раніше повідомлялося, що винищувач F-16, наданий союзниками Україні, був знищений в результаті катастрофи в понеділок, 26 серпня. Літак не був збитий вогнем противника, хоча інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу країни в понеділок. 

За даними Генштабу, в ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога. Однак під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок. 

«Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака», – сказано у повідомленні.

Раніше видання The Economist повідомило, що перші десять із можливих 79 винищувачів F-16 прибули в Україну в останній день липня.

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Теги: війна літак культура Facebook робота Мар’яна Безугла знущання F-16 Юрій Ігнат

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