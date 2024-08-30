«Скільки триватиме це знущання?»: Ігнат публічно звернувся до СБУ через заяви Безуглої
Нардепка Безугла вдалася до критики роботи Повітряних Сил ЗСУ
Колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат емоційно відреагував на допис Мар'яни Безуглої, де вона вказала, що загибель пілота F-16 Олексія Moonfish Меся сталася нібито внаслідок роботи ЗРК Patriot. На сторінці у Facebook він публічно звернувся до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань.
«Може вже хтось таки напише заяву на Безуглу в Державне бюро розслідувань? Скільки триватиме це знущання з країни та війська?» – зазначив Ігнат. Він позначив у дописі СБУ, та вказав, що для них «є робота».
Нардепка Мар'яна Безугла у соцмережах не лише написала ймовірну причину загибелі пілота, а й вдалася до критики Повітряних сил.
«За моєю інформацією F-16 українського пілота Олексія Moonfish Месь був збитий зенітно-ракетним комплексом Patriot через дискоординацію між підрозділами. У доповідях зазначили, що він «не впорався з керуванням». Війна є війна, такі епізоди можливі. Але культура брехні в Командування Повітряних Сил ЗСУ, як і в інших вищих військових штабах, призводить до того, що система управління військовими рішеннями не покращується на основі правдивої, послідовно зібраної аналітики, а погіршується і навіть колапсує, як це відбувається на Покровському напрямку. І жоден з генералів не покараний», – написала вона.
Під своїм дописом Мар'яна Безугла закрила можливість додавати коментарі. Однак під дописом Юрія Ігната їх зібралося чимало: користувачі обурені такими заявами нардепки.
Деякі українці пропонували Юрію Ігнату самостійно звернутися до СБУ та ДБР щодо Безуглої.
Були й ті, хто розвивали власні конспірологічні теорії.
Нагадаємо, 26 серпня, захищаючи нашу країну під час російської масованої ракетно-авіаційної атаки, загинув льотчик Олексій Месь. Олексій під час відбиття російського масованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.
Раніше повідомлялося, що винищувач F-16, наданий союзниками Україні, був знищений в результаті катастрофи в понеділок, 26 серпня. Літак не був збитий вогнем противника, хоча інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу країни в понеділок.
За даними Генштабу, в ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога. Однак під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок.
«Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака», – сказано у повідомленні.
Раніше видання The Economist повідомило, що перші десять із можливих 79 винищувачів F-16 прибули в Україну в останній день липня.
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