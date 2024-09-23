Десантники прорвали ще одну ділянку фронту на кордоні з Росією: з'явилося відео

Десантники показали, як здійснили ще один прорив кордону з Росією

Захисники здійснили другу успішну операцію прориву російського кордону з початку боїв на Курщині

Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України прорвали одну з ділянок російського кордону. Відповідне відео опублікували Десантно-штурмові війська ЗСУ.

«Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ», – заявили захисники.

На відео, яким поділилися десантники, зафіксовано пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ «розбирають» опорний пункт противника.

💥💥Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України вже вдруге прорвали одну з ділянок російського кордону на Курщині pic.twitter.com/wRVeUwBq5T — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 23, 2024

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що хоча оцінювати остаточні підсумки Курської операції Сил оборони України ще передчасно, певні результати вже очевидні. За його словами, ця операція має кілька важливих аспектів, зокрема підняття бойового духу українських військових та демонстрацію здатності країни до наступу.

До слова, у Курській області ЗСУ за допомогою безпілотника ліквідували командира десантно-штурмового полку ПДВ РФ підполковника Олександра Куріна із позивним «Шкіпер».

Також повідомлялося, що російське військове командування передбачало вторгнення Збройних сил України в Курську область і протягом кількох місяців розробляло плани, щоб запобігти цьому. Про це свідчать документи МВС, ФСБ та армії Росії, якими бійці ЗСУ заволоділи в Курській області та поділилися з виданням The Guardian.