Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Десантники прорвали ще одну ділянку фронту на кордоні з Росією: з'явилося відео

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Десантники прорвали ще одну ділянку фронту на кордоні з Росією: з'явилося відео
Десантники показали, як здійснили ще один прорив кордону з Росією
скріншот відео ДШВ ЗСУ

Захисники здійснили другу успішну операцію прориву російського кордону з початку боїв на Курщині

Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України прорвали одну з ділянок російського кордону. Відповідне відео опублікували Десантно-штурмові війська ЗСУ.

«Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ», – заявили захисники.

На відео, яким поділилися десантники, зафіксовано пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ «розбирають» опорний пункт противника.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що хоча оцінювати остаточні підсумки Курської операції Сил оборони України ще передчасно, певні результати вже очевидні. За його словами, ця операція має кілька важливих аспектів, зокрема підняття бойового духу українських військових та демонстрацію здатності країни до наступу. 

До слова, у Курській області ЗСУ за допомогою безпілотника ліквідували командира десантно-штурмового полку ПДВ РФ підполковника Олександра Куріна із позивним «Шкіпер». 

Також повідомлялося, що російське військове командування передбачало вторгнення Збройних сил України в Курську область і протягом кількох місяців розробляло плани, щоб запобігти цьому. Про це свідчать документи МВС, ФСБ та армії Росії, якими бійці ЗСУ заволоділи в Курській області та поділилися з виданням The Guardian.

Читайте також:

Теги: росія Курщина війна фронт ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Противник почав наступальні дії на півдні Донбасу, ЗСУ тримають оборону
Окупанти почали штурми на Курахівському та Вугледарському напрямках. Огляд з фронту
19 вересня, 12:05
Остін привітав українців із Днем Незалежності і підтвердив незмінну підтримку США в наданні допомоги Україні для боротьби з російською агресією
Умєров зідзвонився з главою Пентагону втретє за 10 днів: що обговорили
24 серпня, 10:56
На початку серпня у полон ЗСУ потрапило до 2000 російських солдатів на Курщині
Нардеп Костенко розповів показову історію здачі росіян на Курщині
25 серпня, 11:37
Нардепка Безугла звинуватила командувача Повітряних сил у приховуванні інциденту з F-16
«Основний ньюзмейкер ворожої пропаганди». Командувач Повітряних сил відповів Безуглій
30 серпня, 13:29
Під час атаки російського дрона медики перебували у службовому авто
У Херсоні під ворожий обстріл потрапила бригада «швидкої», є постраждалі
27 серпня, 21:19
Прокуратура Оренбурзької області не уточнила, коли саме сталася пожежа
В Оренбурзькій області РФ сталося займання на нафтопроводі
10 вересня, 08:29
Ворог випустив по Одесі «Шахеди» з тимчасово окупованого Криму
Ворог атакував Одесу «Шахедами»: є руйнування та поранений
13 вересня, 09:41
Удари по російських складах боєприпасів знизили ефективність логістики РФ – ISW
Удари по російських складах боєприпасів знизили ефективність логістики РФ – ISW
19 вересня, 05:13
У Тихорецькому районі РФ палав склад, на якому зберігалися північнокорейські ракети
ЗСУ потужно вразили два військових арсенали на території Росії
21 вересня, 15:34

Соціум

Десантники прорвали ще одну ділянку фронту на кордоні з Росією: з'явилося відео
Десантники прорвали ще одну ділянку фронту на кордоні з Росією: з'явилося відео
Осінній призов у Росії. Що готує Путін для чоловіків із 1 жовтня
Осінній призов у Росії. Що готує Путін для чоловіків із 1 жовтня
«Насильство досягло рівня епідемії». У США стрілянина забрала життя чотирьох людей
«Насильство досягло рівня епідемії». У США стрілянина забрала життя чотирьох людей
Американський дослідник показав, що залишилося від російського арсеналу після атаки ЗСУ
Американський дослідник показав, що залишилося від російського арсеналу після атаки ЗСУ
Знищення складу боєприпасів у Торопці змусить росіян перебудувати логістику – ISW
Знищення складу боєприпасів у Торопці змусить росіян перебудувати логістику – ISW
Українські полярники показали зворушливе відео з тюленятком
Українські полярники показали зворушливе відео з тюленятком

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Офіцер ЗСУ розповів, чим Сирський відрізняється від Залужного
62K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
60K
Зеленський пояснив, що робитиме Україна, якщо Байден скаже «ні» плану перемоги
31K
Нардеп повідомив, коли буде написано законопроєкт про демобілізацію
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2024
14K
На війні загинув син українських поетів

Новини

Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 05:00
У Франції сформовано новий уряд країни
Вчора, 06:46
Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня
Вчора, 05:00
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
21 вересня, 23:55
У ГУР з'явилася унікальна операційна
21 вересня, 17:27
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
21 вересня, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua