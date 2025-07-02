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Пентагон зупинив поставки ракет ППО та деяких інших боєприпасів в Україну – Politico 

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Пентагон зупинив поставки ракет ППО та деяких інших боєприпасів в Україну – Politico 
Припинити постачання частини військової допомоги, обіцяної ще адміністрацією Джо Байдена, було вирішене на початку червня
фото з відкритих джерел

Рішення ухвалив глава політичного управління Пентагону Елбридж Колбі після перевірки складів

Пентагон тимчасово призупинив постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів Україні через занепокоєння щодо зменшення власних запасів озброєння. Про це повідомляють три джерела Politico, які знайомі з ситуацією, передає «Главком».

Рішення ухвалив глава політичного управління Пентагону Елбридж Колбі після перевірки складів, яка засвідчила суттєве скорочення кількості артилерійських снарядів, зенітних ракет і високоточних засобів ураження.

Як стверджують співрозмовники, припинити постачання частини військової допомоги, обіцяної ще адміністрацією Джо Байдена, було вирішене на початку червня. Однак реально воно почало діяти лише зараз – у той час, коли Україна змушена відбивати інтенсивні ракетні й дронові атаки Росії по Києву та інших містах.

Імена джерел не розголошуються через чутливість теми. Пентагон і Білий дім офіційно ситуацію наразі не прокоментували, пише Politico.

Раніше ми писали, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія вже активізувалася на фронті, і очікувати чогось нового наразі не варто. За його словами, це загострення може завершитися лише після мирних перемовин. Про це очільник ГУР сказав в ефірі програми «На лінії вогню», інформує «Главком».

Коментуючи слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що «там, де ступає нога російського солдата, то наше», Буданов зазначив, що, фактично, це відповідає дійсності: території, до яких заходять російські війська, опиняються під їхнім контролем: «А ви думаєте, що хтось цього не розуміє? Я сподіваюся, що всі розуміють. І нам, як громадянам, з цього потрібно робити висновок тільки один – що потрібно реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК або чогось подібного. Інакше прийде ТЦК РФ, як це відбувається на окупованих територіях. А там це відбувається повним ходом, повірте мені».

Нагадаємо, російський диктатор вигадав, що РФ нібито «ніколи не ставила під сумнів» права українського народу на незалежність і суверенітет. Зокрема, він цинічно додав, що у РФ є «старовинне правило: там, де ступає нога російського солдата, то – наше».

Теги: військова допомога озброєння Пентагон Україна

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