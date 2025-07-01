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Москва викликала на килим посла Азербайджану (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Москва викликала на килим посла Азербайджану (відео)
Дипломат пробув у російському відомстві близько години, після чого покинув будівлю
скріншот з відео

Рахман Мустафаєв прибув у російське МЗС через «недружні дії Баку»

Посол Азербайджану в Москві Рахман Мустафаєв покинув будівлю міністерства закордонних справ Росії. Він провів у дипвідомстві близько години. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Посол покинув будівлю міністерства на Смоленській площі без коментарів. Російське МЗС повідомляло, що посла Азербайджану викликали через начебто недружні дії Баку і «незаконне затримання російських журналістів».

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Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало тимчасового повіреного у справах посольства Російської Федерації в Азербайджанській республіці Петра Волокова. Причина: напади на азербайджанців у російському Єкатеринбурзі. Російській стороні було виражено різкий протест у зв'язку з рейдами 27 червня 2025 року.

Раніше російські медіа повідомили про облави силовиків на громадян Азербайджану, під час яких затримали майже 50 осіб із діаспори за підозрою в убивстві, що сталося ще 2001 року. Головні підозрювані у справі – брати Гусейн та Зіяддін Сафарови – незабаром після затримання померли.

За версією Слідчого комітету і МВС РФ, 27 червня в Єкатеринбурзі було проведено «комплекс заходів» у рамках розслідування кримінальних справ минулих років. Кількість затриманих російські правоохоронні органи не наводять, про загиблих також не йдеться. Азербайджанська сторона наголосила, що під час затримання двоє її громадян були жорстоко вбиті, кілька людей одержали тяжкі поранення, а дев'ять осіб було заарештовано.

Згодом стало відомо, що Азербайджан скасовує всі культурні заходи, зокрема концерти, фестивалі, вистави, заплановані до проведення російськими державними та приватними установами. Також відбулися обшуки в філії російської пропагандистської інформаційної агенції «Спутник-Азербайджан». Азербайджанські правоохоронці затримали двох агентів Федеральної служби безпеки Росії, які видавали себе за журналістів.

До слова, Азербайджан звинуватив Росію в масованій кібератаці. За словами голови комісії з протидії гібридним загрозам парламенту Азербайджану Раміда Намазова, перевірка встановила, що кібератака 20 лютого проти азербайджанських медіа була здійснена групою Apt29, відомою також як Cozy Bear. Її повʼязують з російською військовою розвідкою.

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Теги: росія Азербайджан посол

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