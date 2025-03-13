Президент підписав законопроєкт про купівлю реакторів у Болгарії для Хмельницької АЕС

Зеленський після голосування Ради щодо енергоблоків подякував депутатам, які «зараз підтримали енергетичну незалежність і промисловий розвиток України»

Парламент 11 лютого у другому читанні та в цілому схвалив законопроєкт № 11392

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11392, який дозволяє придбати російські реактори у Болгарії для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на картку законопроєкту.

Раніше парламент 11 лютого у другому читанні та в цілому схвалив законопроєкт № 11392.

За відповідне рішення поголосували 261 депутат з 226 необхідних. Із них 190 – «Слуги народу», «Батьківщини» – 15, ексОПЗЖ «Платформа за життя та мир» – 16, «За майбутнє» – 9, «Довіра» – 14, ексОПЗЖ «Відновлення України» – 12, п'ятеро позафракційних.

Зеленський тоді так відреагував на рішення Ради.

«Звичайно, є голоси, які критикують. Але це ті голоси, яким дешева енергія в Україні просто невигідна – вони свою кишеню або тих, від кого залежать, наповнюють від дорожчої енергії, ніж атомна. Є всі ці цифри. Кожен може побачити та переконатись. Я вдячний депутатам, які зараз підтримали енергетичну незалежність і промисловий розвиток України», – підсумував Зеленський.

Днями Комітет антикорупційної політики визнав законопроєкт №11146 щодо добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС таким, що містить корупційні ризики.

Як відомо, у травні 2024 року Кабмін ухвалив рішення про виділення 7,1 мрлд грн на відбудову української енергосистеми. Тоді ж міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що добудова третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції займе 2,5-3 роки, четвертого енергоблока – до 4 років.

Для початку будівництва було необхідно, аби Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Проте громадськість не підтримала плани «Енергоатома», аргументуючи це небезпечним впливом на екосистему та нереалістичною вартістю проєкту.

З літа 2024 року в парламенті кілька разів намагались включити до порядку денного законопроєкт про добудову Хмельницької АЕС, однак питання завжди переносили.

Так, на початку 2025 року народний депутат Володимир В’ятрович заявив, що у Верховній Раді України до другого читання повністю переписали та перейменували законопроєкт №11392 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення господарської діяльності», аби внести в нього зміни, що дозволять ухвалити закон про дозвіл парламенту на будівництво енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС.