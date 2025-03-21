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Зеленський та президент Чехії відвідали село Мощун у третю річницю звільнення

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський та президент Чехії відвідали село Мощун у третю річницю звільнення
Зеленський: Бої за Мощун проти російських окупантів мали дуже важливе значення для захисту Києва
фото: Офіс президента

Мощун був одним із ключових оборонних рубежів Києва, 21 березня 2022 року ЗСУ витіснили російські війська із села

Президент України Володимир Зеленський і президент Чехії Петр Павел відвідали Мощун на Київщині в річницю звільнення цього села від російських окупантів. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Офісу президента.

Лідери вшанували пам’ять українських захисників, які загинули під час оборони та звільнення Мощуна у 2022 році.

Президенти оглянули меморіал «Янголи Перемоги», встановлений на території, де відбувалися вирішальні бої за Мощун.

Зеленський та президент Чехії відвідали село Мощун у третю річницю звільнення фото 1
фото: Офіс президента

«Бої за Мощун проти російських окупантів мали дуже важливе значення для захисту Києва, а отже – усієї нашої держави», – заявив Зеленський.

Мощун став одним із ключових оборонних рубежів Києва, де тривали найважчі бої в середині березня 2022 року. Російські окупанти мали намір прорватися через село до столиці, використовуючи маршрут Гостомель – Буча – Ірпінь. 21 березня 2022 року ЗСУ повністю витіснили російські війська з Мощуна.

Нагдаємо, президент Чехії Петр Павел відвідав Одесу. Як передає «Главком», про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

«Зустрілися у місті Одеса, яку щоночі тероризує Росія. Саме під час нашої зустрічі РФ запустила три групи шахедів на місто. Весь цивілізований світ має бачити злочини Росії проти України», – заявив Кулеба. За його словами, на зустрічі обговорювалися ключові питання безпеки судноплавства, відновлення України та розвитку громад.

Кулеба наголосив, що Чехія одна із лідерок серед країн, які системно допомагають Україні. За три роки великої війни країна-партнер надала Україні $900 млн підтримки – від гуманітарних програм до військової техніки.

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Теги: деокупація Петр Павел звільнення президент Володимир Зеленський

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