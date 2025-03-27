Макрон повідомив, хто зіграє «активну роль» у просуванні миру в Україні

Макрон назвав президента, який допоможе збудувати міцний та довготривалий мир

Президент Франції Еммануель Макрон висловив надію, що лідер Китаю Сі Цзіньпін зможе відіграти важливу роль у сприянні встановленню миру в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

«З огляду на якість його діалогу з Росією, з огляду на мирну ініціативу, з якою він виступив із Бразилією кілька місяців тому, я сподіваюся, що президент Сі Цзіньпін може зіграти дуже активну роль у тому, щоб допомогти нам збудувати цей міцний та довготривалий мир», – сказав Макрон.

Президент Франції вважає, що «Китай має більш ніж законне право зробити це як постійний член Ради Безпеки та враховуючи ініціативи, які були зроблені раніше».

Нагадаємо, що Китай не розглядає питання надсилання своїх військових в Україну у межах потенційної миротворчої місії після припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Китаю Ґо Цзякунь, якого цитує Yicai.

Водночас видання Die Welt, що Китай розглядає можливість приєднання до миротворчої місії в Україні. У ЄС вважають, що залучення Китаю може вплинути на позицію Росії щодо миротворчих сил.