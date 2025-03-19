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Масштабний обмін полоненими, розмова Зеленського і Трампа. Головне за 19 березня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Масштабний обмін полоненими, розмова Зеленського і Трампа. Головне за 19 березня
фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

175 воїнів вдалося звільнити у ході обміну і 22 – під час спеціальних заходів поза ним

Масштабний обмін полоненими, розмова Зеленського і Трампа, протести в Туреччині. «Главком» склав добірку новин 19 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

Масштабний обмін полоненими

Україна здійснила масштабний обмін полоненими. Серед звільнених – оборонці Маріуполя та військові, які брали участь в курській операції.

175 воїнів вдалося звільнити у ході обміну і 22 – під час спеціальних заходів поза ним. Як зазначається, троє зі звільнених перебували під так званим слідством.

Додому та до своїх побратимів повертаються 149 воїнів ЗСУ та чотири з Територіальної оборони, одинадцятеро представників Військово-морських сил, восьмеро нацгвардійців, у тому числі троє «азовців», та троє прикордонників.

Військовослужбовці обороняли місто Маріуполь – 31 (у т.ч. оборонці «Азовсталі» – 18), Донеччину – 74, Луганщину – 39, Харківську область – восьмеро, Херсонщину – пʼятеро, по двоє – Миколаївщину, Запорізьку, Сумську області, брали участь у бойових діях на Курщині.

Розмова Зеленського і Трампа

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у Білому домі провів телефонну розмову з президентом України. Очільник США назвав її «дуже хорошою».

Як розповів Трамп, розмова із Зеленським тривала годину. За словами політика, значна її частина ґрунтувалася на вчорашній розмові з главою Кремля, аби узгодити запити і потреби Росії та України.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і США повинні продовжувати працювати разом для досягнення реального припинення війни і встановлення тривалого миру. Під американським лідерством можна досягти тривалого миру вже цього року.

За словами Зеленського, Дональд Трамп поділився деталями своєї розмови з російським диктатором Володимиром Путіним та ключовими питаннями, які вони обговорили.

Протести в Туреччині

Влада Туреччини зранку санкціонувала затримання опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу, його прессекретаря Мурата Онгуна та ще близько ста співробітників мерії в рамках антикорупційного розгляду. Зокрема, як пишуть турецькі ЗМІ, щодо стамбульської мерії розпочато велику антикорупційну операцію. 

Лідер опозиційної Народно-республіканської партії, який у неділю мав висунутись від неї на пост президента. Що буде тепер, неясно, адже звинувачення на адресу Імамоглу серйозні – корупція на тендерах та зв'язки із забороненою в країні Робочою партією Курдистану.

Сам же Екрем Імамоглу написав у соцмережі X, що має намір продовжити боротьбу за фундаментальні права та свободи. Тим часом у місті запроваджено тимчасову заборону на демонстрації та мітинги, перекрито кілька станцій метро та автотрас. Попри це відбуваються акції протесту, є постраждалі.

США продовжать обмінюватися розвідданими з Україною

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що обмін розвідданими між Сполученими Штатами Америки та Україною продовжиться.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що припинення надання розвідданих з боку США створить серйозну загрозу для безпеки України. Без цих даних, українська армія не знатиме, куди летить російська балістика, що ускладнить оборону та підвищить ризик для цивільного населення.

Парламент Сербії відправив уряд у відставку

Парламент Сербії відправив у відставку уряд та офіційно прийняв відставку прем’єр-міністра Мілоша Вучевича після студентських протестів, що були спричинені обвалом даху на вокзалі в Нові-Саді.

Вучевич, лідер правлячої Сербської прогресивної партії (SNS) і союзник президента Александра Вучича, подав у відставку 28 січня на тлі протестів.

Наразі розпочинається 30-денний період формування нового уряду. Якщо ж новий уряд не буде обрано – в Сербії проходитимуть парламентські вибори.

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Теги: обмін Володимир Зеленський переговори війна Дональд Трамп обмін полоненими

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