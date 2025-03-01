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Україна та Велика Британія підписали угоду про позику в 2,6 млрд фунтів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Україна та Велика Британія підписали угоду про позику в 2,6 млрд фунтів
На заході були присутні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський
фото: mof.gov.ua

Мінфін: «Залучені кошти будуть спрямовані для фінансування оборонних матеріалів, відповідно до потреб української сторони»

Україна та Велика Британія підписали Угоду про надзвичайну позику Україні у 2,6 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 3,2 млрд доларів) для оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію Associated Press і пресслужбу Міністерства фінансів України.

Для підписання онлайн зустрілися канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз і міністр фінансів України Сергій Марченко. Вони підписали Угоду про надзвичайну позику про прискорення надходжень до України, за якою Велика Британія надає ще 2,6 млрд фунтів стерлінгів на підтримку обороноздатності України.

На заході були присутні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський, які 1 березня зустрічаються в Лондоні.

Ці гроші – частина механізму країн «Групи семи» на $50 млрд загалом. Ідеться про програму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Фінансування Україні надають на термін у 30 років, а обслуговуватися і гаситися кредит буде коштом прибутку від заморожених російських активів.

«Залучені кошти будуть спрямовані для фінансування закупівлі оборонних матеріалів, відповідно до потреб Української сторони», – розповідає Мінфін.

Нагадаємо, Кір Стармер зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні. «Ви маєте повну підтримку в усьому Сполученому Королівстві, і ми підтримуємо вас і Україну стільки, скільки це буде потрібно», – заявив Стармер Зеленському.

Премʼєр Британії додав, що Сполучене Королівство має «абсолютну» і «непохитну» рішучість досягти «того, чого ми двоє хочемо досягти, а саме міцного миру для України, заснованого на суверенітеті та безпеці».

Як відомо, на прохання уряду Великої Британії, король Чарльз III завтра, 2 березня, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Також 2 березня у Великій Британії відбудеться Європейський оборонний саміт. Відомо, що Зеленський проведе переговори з британським прем’єр-міністром Кіром Стармером і прем'єркою Італії Джорджею Мелоні.

До завтрашнього саміту приєднаються представники Франції, Німеччини, Данії, Італії, Туреччини та України. Після зустрічі Стармера з Дональдом Трампом до списку учасників додалися Нідерланди, Норвегія, Польща, Іспанія, Фінляндія, Швеція, Чехія та Румунія.

Як відомо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту. 

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Теги: Мінфін міністр гроші фінансування Володимир Зеленський Україна президент переговори Кір Стармер Велика Британія

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