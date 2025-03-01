Зеленський зустрівся з українською громадою у Вашингтоні

Зеленський відвідав Український дім у США

Під час робочого візиту до Вашингтона президент Володимир Зеленський відвідав Український дім, де зустрівся з українською громадою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

Зеленський наголосив, що зараз дуже важливо, щоб Україна звучала й ніхто про неї не забував ні під час війни, ні після.

«Людям в Україні важливо знати, що вони не наодинці, що їхні інтереси в кожній країні, у кожному куточку світу представлені. Дякую за підтримку в цей непростий час, за всі зусилля заради України та українців і допомогу – не лише дипломатичну та фінансову, а й політичну та молитовну», – написав він.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.