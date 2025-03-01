Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський зустрівся з українською громадою у Вашингтоні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський зустрівся з українською громадою у Вашингтоні
фото: скрін із відео

Зеленський відвідав Український дім у США

Під час робочого візиту до Вашингтона президент Володимир Зеленський відвідав Український дім, де зустрівся з українською громадою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

Зеленський наголосив, що зараз дуже важливо, щоб Україна звучала й ніхто про неї не забував ні під час війни, ні після.

«Людям в Україні важливо знати, що вони не наодинці, що їхні інтереси в кожній країні, у кожному куточку світу представлені. Дякую за підтримку в цей непростий час, за всі зусилля заради України та українців і допомогу – не лише дипломатичну та фінансову, а й політичну та молитовну», – написав він.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський США українці Вашингтон Україна президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч Трампа та Зеленського у Вашингтоні перетворилась у суперечку
Суперечка між Трампом та Зеленським: яскраві обкладинки світових ЗМІ
Сьогодні, 09:53
Президент Дональд Трамп та президент Володимир Зеленський у Білому Домі 28 лютого 2025 року
Що сталося у Білому домі і чи правильно повівся Зеленський
Сьогодні, 09:17
Зеленський прибув до Білого дому у більш офіційному чорному вбранні з національною символікою України, але без костюма
Трамп невдоволений одягом Зеленського: конгресмен Сволвелл іронічно відреагував
Сьогодні, 08:35
Трамп і Зеленський. Наслідки
Трамп і Зеленський. Наслідки
Сьогодні, 07:59
Марко Рубіо зробив заяву про Зеленського
Держсекретар США зробив заяву після сварки Зеленського та Трампа
Сьогодні, 06:50
фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP / Avalon
Суперечка Зеленського з Трампом та атака дронів: головне за ніч
Сьогодні, 06:11
28 лютого Трамп та Зеленський провели зустріч
Суперечка Зеленського і Трампа: як відреагували світові ЗМІ
Сьогодні, 06:35
Стармер збирає міжнародних лідерів
Прем’єр-міністр Великої Британії чекає Зеленського у Лондоні
Сьогодні, 03:50
Після суперечки Трампа і Зеленського у мережі підтримали українського президента
Зеленський та Трамп посперечалися під час зустрічі: реакція соцмереж
Сьогодні, 03:35

Політика

Зеленський зустрівся з українською громадою у Вашингтоні
Зеленський зустрівся з українською громадою у Вашингтоні
Посол Єльченко: Я вже не є противником ядерної зброї
Посол Єльченко: Я вже не є противником ядерної зброї
Трамп невдоволений одягом Зеленського: конгресмен Сволвелл іронічно відреагував
Трамп невдоволений одягом Зеленського: конгресмен Сволвелл іронічно відреагував
Пастка у Білому домі
Пастка у Білому домі
Український дипломат, який довгі роки працював в ООН, запропонував Україні несподіваний крок
Український дипломат, який довгі роки працював в ООН, запропонував Україні несподіваний крок
Бронювання працівників від мобілізації. Уряд вніс зміни до процедури
Бронювання працівників від мобілізації. Уряд вніс зміни до процедури

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
176K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 березня: ситуація на фронті
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 березня 2025
28K
Стало відомо, що сталося у Білому домі після перепалки Зеленського та Трампа – CNN
27K
Український банкір після скандалу у Білому домі відкрив збір «на ядерку»
14K
Прапори РФ і «ДНР». Сербські фанати влаштували проросійську акцію на грі Євроліги
12K
ЄС та Індія укладуть угоду, про яку домовлялися майже 20 років

Новини

1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
Вчора, 21:07
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів. Графік на 1 березня
Вчора, 18:35
У Києві та кількох областях запроваджено екстрені відключення світла (оновлено)
Вчора, 17:42
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Трамп продовжив санкції проти РФ, Мінкульт зупинив видачу дозволів на виїзд за кордон. Головне за 27 лютого
27 лютого, 21:10

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua