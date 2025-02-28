Ексглава МЗС Росії: Переговори в Ер-Ріяді були принизливими для Америки

Андрій Козирєв пояснив природу поведінки Трампа та його агресивних випадів на адресу Зеленського

Переговори, які відбулися в Ер-Ріяді 18 лютого між РФ та США, були принизливими для Америки. Про це колишній глава МЗС Росії Андрій Козирєв сказав в інтерв'ю «Главкому».

Колишній глава МЗС Росії зауважив, що різкі заяви Дональда Трампа на адресу Володимира Зеленського мають дві причини. Перша – це особиста образа американського лідера через відмову України надати компромат на Джо Байдена та його сина Хантера у 2019 році. Друга пов’язана з нещодавніми переговорами в Ер-Ріяді між російською та американською делегаціями.

«Друга образа по-справжньому настала тільки кілька днів тому, коли вони (російська і американська делегації) сіли в Ер-Ріяді поговорити, і раптом виявилося, що ні про що не домовилися. І ось тут Трамп зрозумів, що переговори про мир або навіть про перемир'я – це ще далеко взагалі, навіть на горизонті не видно. Але він звинувачує в цьому не Путіна, а Зеленського, це несправедливо, але так він влаштований. Це відповідь на питання, чому саме зараз Трамп настільки різко висловлюється і нападає на Зеленського. Переговори, які відбулися в Ер-Ріяді, були принизливими для Америки», – наголосив Козирєв.

Нагадаємо, 18 лютого перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася. Росія відправила на переговори до Саудівської Аравії очільника МЗС Сергія Лаврова та помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова. З боку США у переговорах брали участь держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волз і спеціальний посланник Стів Віткофф.

Повідомлялося, що Росія використала перший раунд переговорів зі США в Ер-Ріяді щодо припинення війни в Україні, щоб вимагати виведення сил НАТО зі східного флангу альянсу.

Також 27 лютого у Стамбулі пройшли переговори між представниками Росії та США, вони тривали понад шість годин.

Опісля російська та американська сторони після переговорів у Туреччині домовилися провести наступну зустріч найближчим часом. Дата, місце та склад учасників будуть визначені згодом. Як відомо, делегацію США в Стамбулі очолювала заступниця помічника держсекретаря США у справах Росії та Центральної Європи Соната Коултер, а російську – директор Північноатлантичного департаменту МЗС Російської Федерації, посол Олександр Дарчієв.