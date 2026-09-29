В Ярославській області у РФ стався вибух на пиротехнічному заводі: є загиблі

Внаслідок вибуху загинули чотирнадцять осіб

У Переславль-Залеському окрузі Ярославської області ввели режим надзвичайної ситуації регіонального рівня після вибуху та пожежі на підприємстві з виробництва піротехніки ТОВ «Салют Юг» у селі Кубринськ. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

За офіційними даними МЧС, внаслідок інциденту загинули 14 осіб, одну постраждалу госпитализували з травмами ніг, а 30 вересня в регіоні оголошено днем жалоби.

Вибух, який, за попередньою версією, стався через коротке замикання, спричинив пожежу та пошкодив дев'ять сусідніх багатоквартирних житлових будинків, а саме село залишилося без електропостачання. До ліквідації наслідків залучили 200 осіб, 23 одиниці техніки та авіацію, а Слідчий комітет відкрив кримінальну справу за фактом порушення вимог промислової безпеки.

Зазначається, що два роки тому під час перевірок на підприємстві вже виявляли порушення в експлуатації електрообладнання, а в 2022 році через запуск фейерверків працівниками заводу сталася масштабна торф'яна пожежа.

Раніше повідомлялося, що у Краснодарському краї, Ростовській та Воронезькій областях РФ пролунали вибухи.

Як відомо, вночі 12 вересня безпілотники атакували Тольятті та Таганрог у Росії.

У російському Тольятті Самарської області місцеві жителі повідомили про вибухи. Ймовірно, під удар потрапив «КуйбишевАзот». Завод є провідним виробником капролактаму, поліаміду, аміаку та азотних добрив у РФ. Продукція підприємства використовується у цивільних галузях, а також має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу як джерело критичної сировини та товарів подвійного призначення.

Крім того, у ніч на 11 вересня безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Повідомляється, що внаслідок атаки було уражено Саратовський НПЗ. На кадрах видно пожежу, густий дим.

Нагадаємо, у Саратовській області Росії вночі 8 вересня пролунали вибухи, місцеві повідомляють про роботу протиповітряної оборони. За даними моніторингового Telegram-каналу Supernova+, під атакою опинився Саратовський нафтопереробний завод. В Енгельсі, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації РФ, також триває атака.

За повідомленнями моніторингових каналів, у Саратові та Енгельсі уночі чути вибухи, а російські сили протиповітряної оборони намагаються відбивати атаку безпілотників. Про можливі наслідки повідомляють місцеві жителі.