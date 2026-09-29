Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Ярославській області у РФ стався вибух на пиротехнічному заводі: є загиблі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Ярославській області у РФ стався вибух на пиротехнічному заводі: є загиблі
Пожежа після вибуху
фото: прокуратура Ярославської області

Внаслідок вибуху загинули чотирнадцять осіб 

У Переславль-Залеському окрузі Ярославської області ввели режим надзвичайної ситуації регіонального рівня після вибуху та пожежі на підприємстві з виробництва піротехніки ТОВ «Салют Юг» у селі Кубринськ. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

За офіційними даними МЧС, внаслідок інциденту загинули 14 осіб, одну постраждалу госпитализували з травмами ніг, а 30 вересня в регіоні оголошено днем жалоби.

Вибух, який, за попередньою версією, стався через коротке замикання, спричинив пожежу та пошкодив дев'ять сусідніх багатоквартирних житлових будинків, а саме село залишилося без електропостачання. До ліквідації наслідків залучили 200 осіб, 23 одиниці техніки та авіацію, а Слідчий комітет відкрив кримінальну справу за фактом порушення вимог промислової безпеки.

Зазначається, що два роки тому під час перевірок на підприємстві вже виявляли порушення в експлуатації електрообладнання, а в 2022 році через запуск фейерверків працівниками заводу сталася масштабна торф'яна пожежа.

Раніше повідомлялося, що у Краснодарському краї, Ростовській та Воронезькій областях РФ пролунали вибухи.

Як відомо, вночі 12 вересня безпілотники атакували Тольятті та Таганрог у Росії. 

У російському Тольятті Самарської області місцеві жителі повідомили про вибухи. Ймовірно, під удар потрапив «КуйбишевАзот». Завод є провідним виробником капролактаму, поліаміду, аміаку та азотних добрив у РФ. Продукція підприємства використовується у цивільних галузях, а також має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу як джерело критичної сировини та товарів подвійного призначення.

Крім того, у ніч на 11 вересня безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Повідомляється, що внаслідок атаки було уражено Саратовський НПЗ. На кадрах видно пожежу, густий дим.

Нагадаємо, у Саратовській області Росії вночі 8 вересня пролунали вибухи, місцеві повідомляють про роботу протиповітряної оборони. За даними моніторингового Telegram-каналу Supernova+, під атакою опинився Саратовський нафтопереробний завод. В Енгельсі, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації РФ, також триває атака.

За повідомленнями моніторингових каналів, у Саратові та Енгельсі уночі чути вибухи, а російські сили протиповітряної оборони намагаються відбивати атаку безпілотників. Про можливі наслідки повідомляють місцеві жителі.

Теги: росія вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пєсков зробив цинічну заяву про переговори з Україною
Пєсков відреагував на відповідь Зеленського про візит до Москви «на ракеті»
24 вересня, 14:14
Трамп підписав санкційний закон Грема, якого в Кремлі намагалися уникнути
Кремль рік уникав цього. Що змінює закон про «пекельні санкції»
22 вересня, 16:06
Втрати ворога станом на 21 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 21 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
21 вересня, 06:32
ФСБ має «чорні списки» нелояльних науковців
«Чорні списки» ФСБ: у вишах РФ звільняють нелояльних до Путіна вчених
18 вересня, 03:59
Російські КАБи влучили у житловий сектор Сум
Росія вдарила КАБами по Сумах: відомо про шістьох поранених
16 вересня, 15:29
Москва фактично відмовилася від запропонованого Україною ширшого припинення вогню
Путін заявив, що РФ відновить удари по Україні після триденного перемир’я
5 вересня, 21:03
Йдеться саме про повітряні удари, а не про припинення бойових дій на фронті
Зеленський оголосив про утримання від ударів по РФ на час переговорів
5 вересня, 17:30
Будапешт «глибоко занепокоєний» зростанням кількості та інтенсивності російських гібридних дій
Угорщина готова допомогти Німеччині протидіяти гібридним атакам РФ
2 вересня, 08:50
Західні аналітики розходяться в оцінках темпів російського наступу, хоча загалом визнають його поступовий характер
Військові розповіли, як ЗСУ готуються до оборони міст-фортець Донбасу
30 серпня, 22:01

Соціум

В Ярославській області у РФ стався вибух на пиротехнічному заводі: є загиблі
В Ярославській області у РФ стався вибух на пиротехнічному заводі: є загиблі
Польща спростила правила збиття російських дронів і ракет
Польща спростила правила збиття російських дронів і ракет
Путін засекретив ключові дані про російську нафту та енергетику
Путін засекретив ключові дані про російську нафту та енергетику
Путін учетверте за рік збільшив чисельність російської армії
Путін учетверте за рік збільшив чисельність російської армії
Папа Лев XIV закликав до поступок заради завершення війни в Україні
Папа Лев XIV закликав до поступок заради завершення війни в Україні
Путін забрав російські активи Metro: хто отримав контроль над мережею
Путін забрав російські активи Metro: хто отримав контроль над мережею

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
49K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua