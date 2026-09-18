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РФ навмисно пошкоджує лінії електропостачання ЗАЕС: докази від Greenpeace

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ навмисно пошкоджує лінії електропостачання ЗАЕС: докази від Greenpeace
На Запорізькій атомній електростанції склалася критична ситуація з ядерною та радіаційною безпекою
фото: depositphotos

Лінія «Феросплавна» 330 кВ є однією з двох зовнішніх ліній електропередачі, що забезпечують електроенергією ЗАЕС

Росія цілеспрямовано пошкоджує лінії електропостачання, що забезпечують Запорізьку АЕС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на організацію Greenpeace.

Нове розслідування Greenpeace Україна, проведене спільно з лондонською компанією McKenzie Intelligence Services (MIS), викрило російську дезінформаційну кампанію, в межах якої стверджується, що українські артилерійські удари та атаки безпілотників завдали серйозних пошкоджень критично важливій інфраструктурі, яка забезпечує електропостачання ЗАЕС.

Аналіз супутникових знімків високої роздільної здатності, проведений MIS, не виявив підтверджень російським твердженням про український артилерійський удар 10 лютого 2026 року чи атаку БпЛА 4 червня 2026 року по відкритому розподільчому пристрою «Феросплавна» 330 кВ поблизу Запорізької ТЕС.

Greenpeace наголошує, що лінія «Феросплавна» 330 кВ є однією з двох зовнішніх ліній електропередачі, що забезпечують електроенергією ЗАЕС. Інша лінія – «Дніпровська» 750 кВ – не працює з 22 травня 2026 року, коли російські військові атаки завдали серйозних пошкоджень підстанції «Дніпровська», розташованій приблизно за 100 км на північ від атомної електростанції. Втрата зовнішнього електропостачання посилює ризики для ядерної безпеки.

На ЗАЕС розташовано шість реакторних енергоблоків і шість басейнів витримки відпрацьованого палива, у яких містяться сотні тонн високорадіоактивного ядерного палива. Відтоді як російські війська захопили станцію у 2022 році, ЗАЕС пережила 26 випадків повної втрати зовнішнього електропостачання.

У межах аналізу MIS було досліджено низку супутникових знімків Airbus високої роздільної здатності, зроблених у період із жовтня 2025 року до червня 2026 року. Основну увагу було зосереджено на відкритому розподільчому пристрої «Феросплавна» 330 кВ, розташованому на північний схід від ЗТЕС. Розподільчі установки  містять автоматичні вимикачі, роз’єднувачі та трансформатори струму і є частиною одного з двох зовнішніх мережевих з’єднань, що забезпечують електроенергією ЗАЕС.

Зазначається, що MIS виявила пошкодження розподільчої установки, однак не знайшла доказів того, що вони були спричинені українськими артилерійськими ударами або атаками безпілотників, як стверджує Росія. У разі артилерійського обстрілу очікуваними ознаками були б характерні вирви від влучань і розосереджені пошкодження на території об’єкта. Аналіз також встановив, що пошкодження, яке Росія приписала українській атаці безпілотника 4 червня, було помітне на супутникових знімках ще до дати заявленої атаки.

«Те, що Росія робить в Україні, є безпрецедентним в історії ядерної енергетики та демонструє повне нехтування принципами ядерної безпеки. Повторювані випадки втрати зовнішнього електропостачання Запорізької атомної електростанції становлять фундаментальний ризик для безпеки. Посилення російських атак на українську енергосистему також створює загрозу ядерній безпеці на трьох інших діючих атомних електростанціях України», – заявив Ян Ванде Путте, експерт із радіаційної та ядерної безпеки Greenpeace Україна.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції склалася критична ситуація з ядерною та радіаційною безпекою. Тривала робота резервних дизель-генераторів підвищила ризик відмови обладнання, необхідного для безпечного функціонування станції.

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Теги: війна Запорізька АЕС

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