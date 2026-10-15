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Легендарний Флойд Мейвезер висловився про Трампа

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Легендарний Флойд Мейвезер висловився про Трампа
Американець не зазнав жодної поразки з кар'єру
фото: Instagram Флойда Мейвезера

Флойд Мейвезер завершив кар'єру у 2017 році 

Колишній чемпіон світу Флойд Мейвезер висловився про президентс Сполученних Штатів Америки Дональда Траампа. Про це повідомляє «Главком».

«Насамперед я хочу подякувати всім, хто сьогодні прийшов. Америка – найкраща країна у світі. Якби я помирав і повертався до життя мільйон разів, я щоразу обирав би Америку.

Для мене було великою честю представляти цю країну на Олімпійських іграх 1996 року, вийти на арену та представляти червоно-біло-синій прапор. Ми двічі не могли обрати кращого президента, ніж Дональд Трамп.

Тож найголовніше – зберігати силу нашої країни, триматися разом і довіряти одне одному. Америка – найкраща країна у світі», – сказав Мейвезер.

Флойд Мейвезер завершив кар'єру у 2017 році піссля бою з Конором Макгрегором. За свою кар'єру американець провів 50 боїв та у кожному з них здобв перемогу.

До слова, хорватський боксер Філіп Хргович розповів про свої плани на майбутнє.

Раніше стало відомо, що Денис Берінчик (19-2, 9 KO) прийме участь у турнірі ММА-промоушену Arena. Його суперником стане Бовар Ханаков.

Нагадаємо, що Олександр Усик не планує битись з Вайлдером – українець розглядає бій з Тайсоном Ф'юрі.

 

Теги: Флойд Мейвезер бокс Дональд Трамп

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