Флеш заявив, що Україна веде переговори зі США щодо скасування обмеження Starlink

Флеш: Зараз ми ведемо активні переговори з Пентагоном, SpaceX та урядом США. І зараз ми не знаємо, яким буде рішення

Військовий зв'язок Starshield є критичним фундаментом для операцій дронів

Україна проводить переговори зі SpaceX, Пентагоном та урядом США щодо скасування швидкісного обмеження у 160 км/год для військової системи супутникового зв'язку Starshield. Про це в інтерв'ю Associated Press розповів радник президента з питань оборонних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов, передає «Главком».

Встановлений ліміт перериває з'єднання під час руху, що суттєво перешкоджає роботі українських безпілотників-перехоплювачів і гелікоптерів, які збивають ворожі реактивні та гвинтові БпЛА типу Shahed, перетворюючи їх на легшу мішень для російських систем ураження.

Попри те, що Starshield є критичним фундаментом для операцій дронів і раніше функціонував без лімітів, раптові зміни поставили під загрозу стабільність бойових розрахунків. Бескрестнов підкреслив, що проблема виходить за межі суто технічних чи бізнес-питань і має політичний характер, хоча системи не задіяні на території РФ і не використовуються для атак на російські НПЗ.

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що сервіс контролює уряд США, тоді як президент Дональд Трамп заперечив віддання будь-яких розпоряджень щодо блокування зв'язку. Наразі збої в мережі частково усунуто, проте швидкісний бар'єр залишається, через що українська сторона розглядає можливість переходу на дорожчий авіаційний пакет або використання альтернатив, таких як Amazon та OneWeb (Eutelsat), паралельно протидіючи російським засобам РЕБ і розвитку ворожої супутникової мережі «Рассвет».

Starshield – це спеціальна військова та розвідувальна супутникова мережа від компанії SpaceX Ілона Маска, розроблена на основі технологій комерційного Starlink, але призначена виключно для потреб уряду, Пентагону та американських союзників.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заперечив причетність американської влади до обмежень роботи Starlink в Україні та заявив, що має хороші стосунки з президентом Володимиром Зеленським.