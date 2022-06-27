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    Економіка

    Туреччина відмовляється приєднуватися до санкцій проти РФ і назвала причини

    Туреччина не хоче руйнувати&nbsp;економічні відносини з Росією - Туреччина відмовляється приєднуватися до санкцій проти РФ і назвала причини
    Туреччина не хоче руйнувати економічні відносини з Росією

    Представник Ердогана пояснив, чому Туреччина не вводить санкції проти Росії

    Туреччина не змінює своєї позиції і не буде приєднуватися до санкцій проти Росії. Про це заявив офіційний представник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калин.

    «Ми не можемо цього зробити, тому що це вдарить по нашій економіці насамперед. З іншого боку, ми маємо посередницьку роль, адже все йде через Туреччину», – сказав він в інтерв'ю телеканалу Haberturk.

    Калин додав, що Туреччина не вводить санкції і не буде до них підключатися.

    «Ми повинні захищати свої інтереси. Якщо всі зруйнують мости, хто в підсумку буде говорити з Росією? Наші економічні відносини з Росією носять такий характер, що введення санкцій завдасть більше шкоди економіці Туреччини, ніж Росії. Ми зайняли чітку позицію. На Заході її прийняли», – сказав представник Ердогана.

    Нагадаємо, минулого тижня делегація міністерства оборони Туреччини у Москві провела переговори із РФ про розблокування українських портів для вивезення зерна.

    Зазначимо також, що журналісти зафіксували факт вивантаження в турецькому порту зерна, ймовірно українського походження, з російського балкера «Михайло Ненашев».

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    Теги: Туреччина росія окупанти санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Туреччина відмовляється приєднуватися до санкцій проти РФ і назвала причини