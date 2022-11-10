Ердоган відреагував на відступ окупантів із Херсона

Ердоган: «Останнє рішення Росії щодо Херсону – позитивний крок»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що вихід рашистів з Херсона є «позитивним кроком». Про це повідомляє TRT Haber.

Президент Туреччини провів пресконференцію в аеропорту Есенбога перед своїм відльотом до Узбекистану. Відповідаючи на запитання щодо повномасштабної російсько-української війни він наголосив, що Туреччина безперервно продовжує свою посередницьку роботу.

Ердоган зауважив, що нерозумно оцінювати та називати ймовірні дати завершення війни. «Однак останнє рішення Росії щодо Херсону – позитивний крок, важливий крок», – сказав президент Туреччини.

Ердоган додав, що не знає, чи буде Росія брати участь у саміті G-20, але якщо буде, то глава Туреччини сподівається зустрітись там з російськими представниками. «В іншому випадку ми продовжимо телефонну дипломатію з Росією. Ми сподіваємось, що досягнемо успіху у посередництві. Давайте зробимо перехід від світу, де домінує війна, до світу, у якому домінує мир», – резюмував Ердоган.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що США фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Проте процес відходу може тривати тижні.

Також за повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Як повідомлялося, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.