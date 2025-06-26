Ердоган назвав умову, за якої Трамп приїде на переговори України та Росії

Глава Туреччини заявив, що Анкара готова організувати зустріч лідерів трьох країн

Президента США Дональд Трамп погодився взяти участь у потенційній зустрічі з лідерами України та Росії в Туреччині за умови, що в ній особисто братиме участь Володимир Путін. Про це повідомляє «Главком» з посилання на турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, якого цитує CNN.

За словами турецького президента, війна в Україні повинна закінчитися, оскільки «регіон більше не може цього витримувати». Він наголосив, що Туреччина вважає дипломатію пріоритетом у врегулюванні війни. «Наш регіон уже давно вичерпав квоту нестабільності й конфліктів. Тепер необхідно побудувати стабільність, відкрити двері миру настільки широко, наскільки це можливо», – каже він.

Президент Туреччини зазначив, що Москва і Київ неодноразово заявляли про довіру до Анкари як до посередника: «І Україна, і Росія неодноразово заявляли, що довіряють нам. Переговори в Стамбулі відкрили двері до миру».

Як зазначив політик, Туреччина продовжить зусилля, щоби зібрати лідерів за столом переговорів: «Навіть якщо є хоч найменша надія на мир, ми будемо її шукати. Тим більше, що, на нашу думку, для досягнення миру є більше, ніж просто маленька надія».

Президент Туреччини розповів, що під час особистої зустрічі з Дональдом Трампом обговорював можливу мирну ініціативу. «Наша кінцева мета – провести зустріч на рівні лідерів у нашій країні та побудувати омріяний мир. Про це ми також сказали президенту США Дональду Трампу», – каже турецький лідер.

Ердоган додав, що Туреччина проведе необхідні переговори і, сподівається якнайшвидше організувати зустріч. «Якщо для вирішення проблеми президент Росії Володимир Путін приїде до Стамбула або Анкари, я також приїду», – повідомив президент Туреччини, цитуючи Трампа.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели зустріч під час саміту НАТО.

Раніше прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що вже цього тижня може бути визначено дату нового раунду переговорів між Україною та Росією. Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова повідомила, що російська делегація буде готова прибути до Стамбула після 22 червня для продовження переговорів з Україною.

До слова, 2 червня, у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Російські представники під час перемовин передали власні ініціативи, тоді як Україна підтвердила незмінність своїх підходів. Однією з ключових вимог Києва залишається негайне та безумовне припинення вогню терміном щонайменше на 30 днів. Проте, як наголосив Умєров, Росія навіть не розглядає таку можливість.