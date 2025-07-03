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Туреччина ухвалила перший в історії країни закон щодо клімату

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Туреччина ухвалила перший в історії країни закон щодо клімату
Парламент Туреччини вирішив зайнятись питаннями клімату
фото: aa.com.tr

Новий закон у Туреччині спрямований на боротьбу зі зміною клімату

Великі національні збори Туреччини ухвалили перший в історії країни законопроєкт, присвячений кліматичним змінам. Як повідомляє «Главком» з посиланням на Anadolu, основна мета нового регулювання – досягнення нульового рівня викидів парникових газів у Туреччині до 2053 року та виконання зобов'язань у рамках Національно-визначеного внеску країни за Паризькою угодою.

Зазначається, що пріоритетними напрямками енергетичної політики Анкари є активне використання відновлюваних джерел енергії та впровадження зелених технологій.

Згідно з ухваленим законом, у кожній із 81 провінцій країни будуть створені Координаційні ради щодо зміни клімату під головуванням губернаторів. Крім того, планується створення Національної системи торгівлі вуглецевими викидами.

Законопроєкт передбачає розробку місцевих планів дій щодо боротьби зі зміною клімату, а також стратегій ефективного регулювання водних ресурсів та збільшення лісових площ. Окрім іншого, планується стимулювання використання вторинної сировини для мінімізації забруднення довкілля суб'єктами господарювання.

До слова, Європейська комісія 2 липня запропонувала внести зміни до Кліматичного закону ЄС, встановивши нову мету на 2040 рік.

Нагадаємо, у 2025 році Україна відчуває на собі наслідки кліматичних змін: скорочується зима, зростає кількість спекотних днів і тропічних ночей, а небезпека пилових бур і теплових ударів зростає, особливо у великих містах.

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Теги: законопроєкт Туреччина клімат

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