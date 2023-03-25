Ердоган поговорив із Путіним: що відомо

У Кремлі заявили, що розмова стосувалася торгово-економічних відносин

Сторони обговорювали, зокрема, й Україну

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 25 березня телефоном поговорив з російським президеном-диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорювали, зокрема, й Україну. Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.

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«Як стало відомо, під час телефонної розмови лідери обговорили кроки щодо покращення турецько-російських відносин та розвиток подій щодо російсько-української війни», – ідеться в повідомленні.

Також сторони обговорювали «зернову угоду». Крім того, Ердоган «подякував Путіну за його позитивне ставлення щодо продовження чорноморської ініціативи».

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«Ердоган заявив, що Туреччина надає важливого значення якнайшвидшому завершенню конфлікту між Росією та Україною шляхом переговорів», – передає ЗМІ.

Тим часом, у Кремлі заявили, що розмова стосувалася торгово-економічних відносин, співучасті Росії в подоланні наслідків землетрусів у Туреччині, зернову угоду та питання безпеки в Сирії.

Раніше у Туреччині спалахнув черговий скандал, пов'язаний із агресією РФ: один із кандидатів на посаду президента, лідер місцевої партії «Батьківщина» Догу Перінчек заявив, що визнає російськими окуповані території України.

Раніше повідомлялося, що в Ердогана з'явився суперник на майбутніх виборах: що про нього відомо.