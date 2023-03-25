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Ердоган поговорив із Путіним: що відомо

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ердоган поговорив із Путіним: що відомо
У Кремлі заявили, що розмова стосувалася торгово-економічних відносин
фото з відкритих джерел

Сторони обговорювали, зокрема, й Україну

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 25 березня телефоном поговорив з російським президеном-диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорювали, зокрема, й Україну. Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.

«Як стало відомо, під час телефонної розмови лідери обговорили кроки щодо покращення турецько-російських відносин та розвиток подій щодо російсько-української війни», – ідеться в повідомленні.

Також сторони обговорювали «зернову угоду». Крім того, Ердоган «подякував Путіну за його позитивне ставлення щодо продовження чорноморської ініціативи».

«Ердоган заявив, що Туреччина надає важливого значення якнайшвидшому завершенню конфлікту між Росією та Україною шляхом переговорів», – передає ЗМІ.

Тим часом, у Кремлі заявили, що розмова стосувалася торгово-економічних відносин, співучасті Росії в подоланні наслідків землетрусів у Туреччині, зернову угоду та питання безпеки в Сирії.

Раніше у Туреччині спалахнув черговий скандал, пов'язаний із агресією РФ: один із кандидатів на посаду президента, лідер місцевої партії «Батьківщина» Догу Перінчек заявив, що визнає російськими окуповані території України.

Раніше повідомлялося, що в Ердогана з'явився суперник на майбутніх виборах: що про нього відомо.

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Теги: Туреччина Батьківщина вибори партії скандал окуповані території

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