Головна Думки вголос Ілія Куса
search button user button menu button
Ілія Куса експерт Українського інституту майбутнього

Вибори у Туреччині. Хороші новини для Ердогана

glavcom.ua
Реджеп Тайіп Ердоган
фото з відкритих джерел

Турецька опозиція пересварилася між собою

Ну що ж. Турецька опозиційна коаліція розвалилася.

Мераль Акшенер, голова «Хорошої партії», вийшла з коаліції після того, як єдиним кандидатом висунули Кемаля Киличдароглу, який дуже-дуже-дуже хотів потягатися з Ердоганом на виборах, бо амбіції та спосіб старіючого лідера партії, що слабшає, самоствердитися в історичному поєдинку.

Акшенер хотіла висунути молодших і перспективніших. У її лідерах були або мер Стамбула Екрем Імамоглу, або мер Анкари Мансур Яваш. Але обидва висловили підтримку Киличдароглу, і не стали переходити йому та його амбіціям дорогу.

Відхід Акшенер розколов опозицію. Сьогодні повідомили, що коаліцію також залишили ще два відомі опозиційні діячі: екс-кандидат у президенти Мухаррем Індже і голова ультраправої Партії перемоги, «важкоатлет» у Твіттері Уміт Оздаг.

Для Ердогана це добрі новини. Розкол опозиції розсіє голоси за них, деморалізує їхній електорат і може додати очок до іміджу Ердогана як «стабільного, послідовного лідера», який і потрібен у такі непрості часи. У принципі він і вибудовує свою кампанію на виборця, який мислить приблизно так: «так, втомилися від нього, так, у нього свої проблеми, але принаймні з ним є почуття впевненості, передбачуваності та стійкості».

Читайте аткож:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган коаліція вибори партії опозиція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кирило Буданов: Я керівник розвідки і спираюся, вибачте, не на думку, при всій повазі, окремих людей, а лише на факти
«Росія не готова до довготривалих бойових дій... і вони про це дуже чудово знають», – керівник української розвідки Буданов
1 березня, 10:16
Будинки, що обрушилися в Хатаї, Туреччина
ВООЗ повідомила, скільки людей постраждало від землетрусу в Туреччині та Сирії
12 лютого, 05:20
Росія та Сирія намагаються використати трагедію з землетрусом – МЗС Німеччини
Росія та Сирія намагаються використати трагедію з землетрусом – МЗС Німеччини
9 лютого, 08:00
Термінали супутникового зв'язку Starlink американської SpaceX в Україні функціонують без проблем
У Мінцифри прокоментували роботу терміналів супутникового зв'язку Starlink
9 лютого, 21:51
Нові обстріли, шокуючі плани Кремля та знову землетрус: головне за ніч
Нові обстріли, шокуючі плани Кремля та знову землетрус: головне за ніч
17 лютого, 07:08
У Туреччині нові землетруси
У Туреччині стались два потужні землетруси: що відомо на цю хвилину(оновлено)
20 лютого, 19:49
Зеленський: Ердоган знає мою позицію щодо переговорів з Путіним
Зеленський: Ердоган знає мою позицію щодо переговорів з Путіним
24 лютого, 19:16
Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії станом на 25 лютого перевищила 50 тисяч
У Туреччині заарештовано понад 180 осіб через руйнування під час землетрусу
26 лютого, 21:15
Білоруси мають бути готовими до повалення режиму Лукашенка
Білоруський опозиціонер видав подробиці плану усунення Лукашенка
2 березня, 07:38

Ілія Куса

Вибори у Туреччині. Хороші новини для Ердогана
Вибори у Туреччині. Хороші новини для Ердогана
Навіщо міністр закордонних справ Саудівської Аравії приїхав до України
Навіщо міністр закордонних справ Саудівської Аравії приїхав до України
Реалії війни. Чого очікувати від другої половини лютого
Реалії війни. Чого очікувати від другої половини лютого
Фінляндія, Швеція та НАТО. Ситуація може зайти в глухий кут
Фінляндія, Швеція та НАТО. Ситуація може зайти в глухий кут
Причини, чому війна в Україні може затягнутись на роки
Причини, чому війна в Україні може затягнутись на роки
Ситуація у Венесуелі зайшла у глухий кут. Урок для України
Ситуація у Венесуелі зайшла у глухий кут. Урок для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
«Бавовна» в Підмосков’ї та масштабна повітряна тривога: головне за ніч
53K
У петербурзькому аеропорту екстрено сів винищувач із ракетою під крилом (фото)
31K
ЗСУ здійснюють обмежений тактичний відхід у Бахмуті – ISW
19K
Стало відомо, кого вагнерівці почали вербувати замість ув’язнених
19K
Нічна атака дронів: деталі ударів по Дніпропетровщині
14K
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб

Новини

Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
Сьогодні, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
3 березня, 07:24

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту