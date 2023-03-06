Вибори у Туреччині. Хороші новини для Ердогана

Турецька опозиція пересварилася між собою

Ну що ж. Турецька опозиційна коаліція розвалилася.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мераль Акшенер, голова «Хорошої партії», вийшла з коаліції після того, як єдиним кандидатом висунули Кемаля Киличдароглу, який дуже-дуже-дуже хотів потягатися з Ердоганом на виборах, бо амбіції та спосіб старіючого лідера партії, що слабшає, самоствердитися в історичному поєдинку.

Акшенер хотіла висунути молодших і перспективніших. У її лідерах були або мер Стамбула Екрем Імамоглу, або мер Анкари Мансур Яваш. Але обидва висловили підтримку Киличдароглу, і не стали переходити йому та його амбіціям дорогу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відхід Акшенер розколов опозицію. Сьогодні повідомили, що коаліцію також залишили ще два відомі опозиційні діячі: екс-кандидат у президенти Мухаррем Індже і голова ультраправої Партії перемоги, «важкоатлет» у Твіттері Уміт Оздаг.

Для Ердогана це добрі новини. Розкол опозиції розсіє голоси за них, деморалізує їхній електорат і може додати очок до іміджу Ердогана як «стабільного, послідовного лідера», який і потрібен у такі непрості часи. У принципі він і вибудовує свою кампанію на виборця, який мислить приблизно так: «так, втомилися від нього, так, у нього свої проблеми, але принаймні з ним є почуття впевненості, передбачуваності та стійкості».