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Ердоган про війну в Ізраїлі: Конфлікт досягає точки неповернення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Ердоган про війну в Ізраїлі: Конфлікт досягає точки неповернення
Реджеп Таїп Ердоган прокоментував ірано-ізраїльський конфлікт
фото з відкритих джерел

Наслідки конфлітку між Іраном та Ізраїлем можуть впливати на Європу та Азію «протягом багатьох років»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ескалація ірано-ізраїльського протистояння швидко досягає «точки неповернення», поки Вашингтон обмірковує перспективу вступу у війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

«На жаль, геноцид у Газі та конфлікт з Іраном швидко досягають точки неповернення. Це божевілля має закінчитися якомога швидше», – заявив він.

Крім того Ердоган вважає, що наслідки конфлітку між Іраном та Ізраїлем можуть впливати на Європу та Азію «протягом багатьох років».

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що єдиний шлях до закінчення ірано-ізраїльського конфлікту лежить через безперечне припинення вогню з боку єврейської держави. – «Ми завжди прагнули миру та стабільності. Однак у нинішніх умовах єдиний шлях до завершення нав'язаної війни – це безумовне припинення агресії противника та залізні гарантії повного припинення авантюр сіоністських терористів раз і назавжди».

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган війна Ізраїль Іран

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